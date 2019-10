Nives Celzijus zapalila je Instagram fotkom svog iznimno bujnog dekoltea, no nisu svi komentari bili pozitivni...

Nives Celzijus vjerojatno je najslavnija bujna dama hrvatske estrade koja svakodnevno tisuće fanova uveseljava provokativnim fotografijama same sebe u bikinijima, grudnjacima, uskim haljinama i tajicama, no ovog je puta Nives pronašla novi način da nadmaši samu sebe.

Naime, objavila je fotografiju na kojoj pozira u oskudnom sivom kompletiću iznimno dubokog dekoltea, pa su grudi ove pjevačice i glumice izgledale kao da će se svakog časa "izliti" iz košarica u koje su bile nagurane. Iako je fotka odmah zaradila preko 16.000 lajkova, nisu svi bili oduševljeni ovom Instagram objavom.

Većinom golišavi selfiji kod pratitelja prođu dobro, no ovoga puta je nekolicina Nivesinih fanova odlučila da je pretjerala, pa su joj očitali lekciju. U komentarima su je tako prozvali da je nabacila previše kilograma te da bi mogla krenuti na dijetu, a jedan joj je komentator rekao i da bi se trebala pod hitno učlaniti u teretanu.

Takvi negativni komentari ispod Nivesinih se fotki rijetko viđaju, pa su najvjerniji među fanovima ove slavne dame stali u njezinu obranu i održali bukvicu zlobnicima.

"Pročitala sam samo nekoliko komentara i samo jedno bih primijetila - ljudi naveliko miješaju debljinu i veličinu grudi! Dajte se malo zaustavite i razmislite... A to da će ljudi ostaviti puno više negativnih komentara kako bi im samima bilo lakše (iz samo njima znanih razloga, a možemo ih pretpostaviti) i to da će rijetko žena ženi dati (javnu) potporu, to je nažalost već stara stvar. I za kraj ona: Ako nemas ništa lijepo za reći, onda nemoj ništa!", napisala je jedna Nivesina obožavateljica koju je čini se ova debata podosta izbacila iz takta.