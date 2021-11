Nina Badrić pridružila se Miji Kovačić i Idi Prester u novoj epizodi serijala "Fakap" u kojoj im je priznala koji je njezin najveći životni fakap.

Pjevačica Nina Badrić nova je gošća web-serijala "Fakap" u kojoj su je ugostile Mia Kovačić i Ida Prester, a već im je na početku priznala kako ima toliko fakapa da ne zna ni otkuda bi krenula.

No izbor je pao na priču o legendarnom holivudskom glumcu i njegovom pozivu na večeru, a o kome je riječ saznati možete u našem videu!

"To je jedan od najvećih fakapa u mom životu. Imala sam 25 godina, bila sam klinka i tada sam puno nastupala po vani, bila sam u Monte Carlu na nekakvoj gala večeri. I on me pozvao van, a ja sam bila sigurna da je to šala! To je kad si mlad i nemaš samopouzdanja. Vidio me u klubu i poslao je svog asistenta i petsto puta mi je rekao da bi Kevin htio večerati sa mnom. Na kraju mi je prišla jedna novinarka iz Beograda i pitala me što je sa mnom. Ali tada sam bila zaljubljena u nekog idiota iz Zagreba i sada da mogu vratiti taj trenutak naravno da bih otišla na večeru s njim", zaključila je Nina, a pokazala je i njihovu zajedničku fotografiju koju čuva u mobitelu.

Nina je ispričala i priču o kašnjenju na prijem kod bivšeg predsjednika Josipovića i priznala da joj je to bilo jedno od najneugodnijih iskustava.

"Izašla sam iz kuće sva spremna i sređena i pala sam na pod ispred kuće, na koljena pa na nos i nitko mi nije povjerovao, osim predsjednika i hvala mu na tome. Ispričavala sam se jedno pola sata, zemljo otvori se", prisjetila se.

U videu saznajte i kakva su Ninina iskustva s Tinderom, s neugodnim novinarskim naslovima, dlakavim muškarcima i počecima glazbene karijere kada je bila broj jedan pjevačica u susjednoj Italiji, ali i kakvu je smicalicu smislila Ivani Husar preko telefona.

