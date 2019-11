NIna badrić oduševila je fanove fotografijom s Emilijom Kokić.

Pjevačica Nina Badrić često svoje fanove na društvenim mrežama razgali novim selfijem ili poziranjem u provokativnoj haljinici, no sada se odlučila za drugačiju strategiju prikupljanja lajkova.

Na Instagramu je tako objavila fotografiju s Emilijom Kokić iz nekih davnih dana kada su obje bile u dvadesetima. Očekivano, taj Ninin fotografski vremeplov izazvao je nalet nostalgije kod njezinih vjernih pratitelja.

"Djevojke iz kluba srca slomljena

Plakale su 200 godina

Sva’ko u životu naleti na....", napisala je Nina uz staru fotografiju s Emilijom iz vremena kad su drmale top ljestvicama hitom "Ja sam vlak".

Objava je oduševila fanove, ali i neke poznate Hrvatice poput Jelene Rozge i Nataše Janjić.

"Ajme vrati me odmah u dane kad sam išla u osnovnu... To divno đačko doba...", "Mislim da smo sve imale tu neku frendicu s kojom smo pjevale ovu pjesmu (plus koreografiju, naravno!)", "Ajme kako ste mlade ovdje!", "Draga Nina, ovo je pjesma mog djetinjstva, znači dok smo se igrali radijskih voditelja, ovo nam je bila odjavna špica", pisali su oduševljeni obožavatelji koji su Nininu objavu lajkali skoro 6 tisuća puta.