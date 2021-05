Nikolina Pišek Ristović u novoj epizodi "Fakapa" podijelila je svoje najneugodnije životne trenutke, detalje odnosa sa Severinom, sve o prvom poljupcu! Nove epizode Fakapa pratite svakog četvrtka na portalu Showbuzz.hr u 18 sati!

Televizijska voditeljica Nikolina Pišek Ristović otvorila je vrata svog novog zagrebačkog stana, i to ni više ni manje nego ekipi zabavnog serijala "Fakap".

Mia Kovačić i Ida Prester posjetile su Nikolinu, koja je s njima podijelila i više nego zanimljive fakap trenutke za koje javnost dosad nije imala prilike čuti. Tako im je ispričala nemilu situaciju u kojoj je prijateljev pas ubio mačku i kako su pokušali popraviti nepopravljivo, a što se zapravo pretvorilo u najveći fakap njezina života.

Prisjetila se i zajedničkih poslovnih trenutaka s Mijom pa priznala što je učinila kako bi izgleda malo više pokraj nje, a otkrila je i neke svoje fakape s poznatim ličnostima. Jedna od onih s kojima je prošla neugodne trenutke bila je i Severina.

"Severina se jako ljuti na mene. Ona se ljuti na mene jer mislim da je pogrešno shvatila neke stvari. Ako može netko slučajno poslati poruku Severini, da slučajno pogleda ili tako nešto - stvarno mi je žao. Stvarno nisam imala nikakvu lošu namjeru i stvarno nije bilo do mene, nisam imala utjecaj na to hoće li se taj prilog emitirati ili ne. I stvarno suosjećam s tvojom boli u to vrijeme i sada, baš mi je žao", izjavila je Nikolina, a Mia i Ida pohvalile su njezinu iskrenost. O čemu je točno tu bila riječ, možete pogledati u videu.

Nikolina je hrabro prihvatila i jedan izazov pa odigrala igru asocijacije, otkrila priču o svom prvom poljupcu, pokazala omiljeni i najomraženiji dio na svom tijelu, a koji su to, ne propustite pogledati u našem videu!