Televizijska voditeljica Nikolina Pišek oglasila se na društvenim mrežama nakon što su ona i njezina 6-godišnja kći Una tijekom proteklog vikenda hitno završile u bolnici zbog trovanja plinom.

44-godišnja Nikolina u svojoj je Instagram priči objavila fotografiju malene Une s kojom, kako se čini, trenutno boravi u hotelu.

"Privremeni dom. Sve će bit ok. Mora", napisala je Nikolina uz fotografiju.

Naime, u njihovu zagrebačkom stanu puknula je cijev od plina koja osigurava grijanje za cijelu zgradu zbog čega su se Nikolina i Una otrovale ugljičnim monoksidom.

"Primljene smo kći i ja u nedjelju u ranim jutarnjim satima u bolnicu s teškim trovanjem plinom. Slučajnost nas je spasila. Moj suprug koji nije bio Zagrebu je reagirao najbolje moguće. Da je moja odluka bila sprovedena mi ne bismo bile žive. Čula sam se sa suprugom kada sam došla iz grada s kćeri, rekla mu da idemo da gledamo film. Nazvala sam ga oko ponoći i rekla da se ne osjećam dobro i da Una povraća. Rekla sam mu da ću ujutro otići kod doktora. Međutim, on je inzistirao da odemo tu večer. Pozvao me je poslije ponovo, ali se nisam javljala na telefon, jer sam očigledno izgubila svijest. Kasnije sam od njega čula da je redom zvao prijatelje, te uspio dobiti jednog našeg prijatelja. Oni su pozvali policiju i hitnu, koji su pomogli da se razvale vrata i da dođu do nas. Poslije su nas transportirali u bolnicu, maloprije smo izašle. Apeliram da se zakonom uvede alarm za plin, jer se tako mogu spasiti ljudski životi. Meni se dogodilo to da su instalacije redovno održavane, ali kao što vidite, mogao se dogoditi najgori scenarij", izjavila je Nikolina za Blic.

O cijeloj situaciji službeno se očitovala i policija koja je napravila očevid.

"Danas, 7. veljače oko 2.30 sati u Centru u Jurjevskoj ulici, najvjerojatnije zbog neispravnosti plinskog bojlera u stanu 62-godišnjaka došlo je do trovanja 48-godišnjakinje i jedne maloljetne osobe. Liječnička im je pomoć pružena u KBC Sestre Milosrdnice i u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da su obje osobe stabilno, odnosno izvan životne opasnosti. Očevid će se obaviti danas", priopćeno je bilo iz policije.