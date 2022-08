Nikolina Pišek pohvalila se isklesanim tijelom u kupaćem kostimu pa pozirala s kćerkicom ispred mora koja je na sebi nosila isti kupaći kostim.

Nikolina Pišek ponovno se pohvalila obiteljskim trenucima na svom Instagram profilu, a njenu fotografiju u kupaćem kostimu zasjenila je fotografija s kćerkicom.

Pišek je objavila nekoliko fotografija s mora i pokazala da odbrojava zadnje dane ljeta, a u kupaćem kostimu brončane boje pokazala je svoju isklesanu figuru i bujne grudi.

Ipak, pozornost je privukla prva fotografija s kćerkicom, a Nikolina i njezina djevojčica pozirale su u kupaćim kostimima iste boje okrenuta leđima kameri.

''Još koji dan ljeta preliven zlatom. Žličica ljubavi, koji gram sreće, prstohvat smijeha, pokoji mokar poljubac, udaljeni lavež i evo uspomene koja će potrajati do kada treba. Do mjeseca i natrag. Školo, veselimo ti se, ali pričekaj još malo…'', napisala je u opisu fotografija Nikolina i otkrila da joj kćerkica odbrojava sitno do početka nove školske godine.

Podsjetimo, Nikolina je u svibnju ove godine iznenada ostala udovica. Njezin suprug Vidoje Ristović preminuo je u 44. godini u Beogradu, a vijest je za medije potvrdila Pišek koja je trenutku muževe smrti bila u Zagrebu.

Nikolina i Vidoje bili su u braku od 2013. godine i zajedno su dobili kćer Unu Sofiju, dok on iz prvog braka ima kćer Mateu, a ona iz ranije veze ima kćer Hanu.

