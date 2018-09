Nikolina Pišek suprugu Vidoju Ristoviću godišnjicu braka čestitala je fotografijom i posvetom na engleskom jeziku što se nekima nije svidjelo.

Nikolina Pišek Ristović i njezin suprug Vidoje proslavili su petu godišnjicu braka, a tim povodom Nikolina mu je posvetila objavu na Instagramu. ''Ti nisi heroj, niti sam ja lijepa, ali možemo živjeti sretno do kraja života'', napisala je Nikolina uz fotografiju, no to što je napisala napisano je na engleskom jeziku.

To je očito naljutilo jednog njezinog pratitelja pa je reagirao na njezino izražavanje na engleskom jeziku. ''Ako si iz Hrvatske, to ne znači da moraš na engleskom pisati objave, neki razumiju, neki ne. Ja razumijem i engleski i hrvatski, ali dušo, živiš u Srbiji, udata za Srbina, nauči nakon toliko godina srpski jezik, sličan je tvom samo bez IJE. To ti je savjet i nitko te više neće šutnuti s bilo koje TV kuće. Lakše će ti biti zbog posla, vjeruj mi'', napisao je jedan pratitelj, a potom je u Nikolininu obranu stala druga pratiteljica.

''I vi bi, sigurno, draga gospođo, udajom za Hrvata i životom u Hrvatskoj pričali ijekavicom. Molim vas, dosta više s tim glupim komentarima. Nemate što drugo da joj zamjerite pa vam smeta što nije naučila srpski jezik. I sami ste rekli da je sličan. Muka mi je više od prepucavanja Srbi, Hrvati. Zbog takvih vama sličnim, i postoji podjela i razlika među svima nama. Krajnje vam je glup komentar, trebate se sramiti'', napisala je.