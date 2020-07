Nakon što je predstavila svoj novi singl kojim su svi oduševljeni, Nika Turković uživa u ljetu u gradu.

Naša mlada glazbenica Nika Turković ovih dana uživa nakon i više nego uspješnog predstavljanja pjesme "Gledaj me" i pripadajućeg spota koji je oduševio domaću publiku.

Nika zato blista od sreće i dobro se zabavlja na gradskim događanjima koje rado posjećuje kada nije na moru u ovim ljetnim danima.

A prije točno 15 godina, kao preslatka 9-godišnja djevojčica osvojila je srca gledatelja, nastupivši na Dječjem Eurosongu u Norveškoj. Hrvatsku je tada predstavljala s pjesmom "Hej mali" i osvojila visoko treće mjesto.

Već je tada pokazivala izniman talent za glazbu, a nedavno je odlučila kako je vrijeme za njezin povratak na scenu. Novu stranicu u svojoj karijeri, danas 24-godišnja Nika, započela je pjesmom ''U mraku", a nasatvila ju s "Gledaj me".

Taktovi njezinih pjesama posljednjih su dana zaintrigirali mnoge jer radi se o potpuno drugačijem zvuku od onog na koji smo navikli kada je o hrvatskoj glazbi riječ

Nika je trenutačno u vezi s talentiranim glazbenikom Matijom Cvekom, čijih se kritika, priznaje, najviše pribojava. Ipak, činjenica da ovaj par gaji jednaku strast prema glazbi, olakšava mnogo stvari.

"Na kraju dana mi smo onak dvoje ljudi koji se fakat super slažu i fakat smo ono najbolji prijatelji na svijetu. Pomaže to što mu mogu pustit neku dionicu i što mi može reć: "aha ovaj dio mi je tu", može razumijet o čemu pričam, a ne da puštam nekom tko će reć "lijepo je". Imamo razumijevanja kad on ode na gažu i onda ga nema do sljedećeg dana jer to tak ide, ali generalno ako i sa svakom profesijom važno da se ljudi slažu kako god okreneš", izjavila je Nika za IN Magazin.



