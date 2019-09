Nicki Minaj odlučila je s 36 godina otići u mirovinu.

Jedna od najpopularnijih reperica na svijetu, 36-godišnja Nicki Minaj objavila je vijest da odlazi u mirovinu i prestaje se baviti glazbom kako bi mogla osnovati vlastitu obitelj.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄