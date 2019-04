Chrissy Teigen i John Legend uživali su u košarkaškoj utakmici sve do jednog trenutka kada im se dogodila nezgoda koju nisu očekivali.

Manekenka Chrissy Teigen i njen suprug, glazbenik John Legend pamtit će dobro posljednju košarkašku utakmicu na kojoj su bili i to vjerojatno cijelog života.

Naime, dok su pratili susret klubova Miami Heat i Philadelphia iz prvog reda do terena, dogodilo im se ono čemu su najmanje nadali. Jedan od igrača, Dwayne Wade u žaru igre pao je na slavni par pri čemu ih je zalio pićima koje su držali u ruci.

Nezgodni su trenutak zabilježile kamere, a urnebesnu je fotografiju na Twitteru podijelio Miami Herald Sports.

Hey @chrissyteigen, let us know if you want a copy of this one. Photo by @CTJPhoto #OneLastDance #HEATCulture #WadeCounty #L3GACY pic.twitter.com/4lMDTbFQS2