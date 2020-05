View this post on Instagram

Из нападения в защиту. В защиту своих близких. Герои июньского номера Неймар @neymarjr и Наталья Барулич @natalia напоминают всем нам о том, как важно сейчас поддерживать и беречь своих близких. И не важно, сидите вы в самоизоляции вместе в четырех стенах или вынуждены связываться только по телефону. ⠀ Июньский выпуск GQ уже в продаже. А в App Store и на Android: первый номер по подписке – бесплатно. ⠀ From an attack in defense. To protect your loved ones. Neumar and Natalya Barulich remind all of us how important it is to support and protect our loved ones. It doesn’t matter if you’re locked together in quarantine or if you only have to communicate by phone and Zoom. Stay safe, stay strong (stay home)🙏🏼 #gqrussia