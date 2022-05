Glumac Daniel Radcliffe, najpoznatiji nam je kao čarobnjak iz hit filma "Harry Potter", a novim imidžem za ulogu američke glazbene zvijezde Weirda Ala Yankovica, iznenadio je svoje fanove.

Glumac Daniel Radcliffe za svoju novu glumačku ulogu potpuno je promijenio izgled. Naime, izašli su prvi traileri biografskog filma ''Weird: The Al Yankovic Story'' koji će u kina stići pred kraj ove ili početkom 2023.godine.

Radcliffe se iz svoje legendarne uloge Harryja Pottera transformirao u američkog glazbenika i komičara Alfreda Matthewa Yankovica.

U trailerima koje smo pogledali, glumac ima smeđe brkove, afro frizuru, a nisu nam promaknule ni pločice na trbuhu.

"Nositi Alovu havajsku košulju koja je postala njegov zaštitni znak velika je odgovornost i obaveza. A za mene je velika čast što ću sa svijetom podijeliti stopostotnu istinu o skandaloznom životu ovog velikana glazbene scene", izjavio je Radcliffe za Variety.

"Siguran sam da će Radcliffea generacije pamtiti po ovoj ulozi i dugo nakon što ga na ovom svijetu više ne bude", dodao je i sam Yankovic.

Komičar i producent Alfred Matthew Yankovic relativno je nepoznat u državama izvan Amerike, a to će se definitivno promijeniti nakon ovog filma.

"Ništa nećemo prikriti. Istražit ćemo svaki aspekt Yankoviceva života, od njegovog meteorskog uspona do slave s ranim hitovima kao što su ''Eat It'' i ''Like a Surgeon'' - do njegovog grozomorno dosadnog ljubavnog života i svih izopačenosti zakletog vegana", rekli su producenti iz Tango Entertainmenta.

Yankovic je po ocu hrvatskog i slovenskog podrijetla, a po majci talijanskog, škotskog i irskog. Odrastao je u Kaliforniji gdje je naučio svirati gitaru i harmoniku, a prvi novac zaradio je instrukcijama iz tih instrumenata. Trenutno sa suprugom Suzannom Krajewski, marketinškom menadžericom i kćeri Ninom živi u vili u Hollywood Hillsu.

Rijedak izlazak ljepotice koja se godinama skriva od javnosti, mnogi još žale što je napustila svijet slavnih +27

Pogledajte zašto svi bruje o bicepsima španjolske kraljice, a oduševila je i načinom na koji se izvukla iz neugodne situacije +17