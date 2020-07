Erotska triler serija "Dark Desire" izašla je 15. srpnja, a među najgledanijima je na Netflixu.

Nova Netflixova serija "Dark Desire" čim je izašla izazvala je pozornost kod gledatelja jer obiluje seksi scenama, a među najgledanijima je u Hrvatskoj.

Radnja prati profesoricu Almu Solares koja predaje pravo na fakultetu, a udana je za suca Leonarda za kojeg sumnja da ju vara i s njime ima kćer Zoe. Alma provodi vikend zabavljajući se s prijateljicom Brendom i upusti se u seksualni odnos s mlađahnim Darijem.

Nakon te noći u njezinom životu se sve počinje komplicirati i mora se suočiti s teškom tragedijom, ali i počinje sumnjati u ljude koji ju okružuju. Više ne zna kome može vjerovati.

Glavnu ulogu Alme igra Maite Perroni (37), popularna meksička glumica koja je poznata domaćoj publici po telenovelama "Oprezno s anđelom", "Rebelde" i "Moj grijeh". Leonarda je utjelovio Jorge Poza (43) dok fatalnog Darija glumi 25-godišnji Alejandro Speitzer.

Dok neki ističu da serija obiluje s previše seksi scena, Maite je ispričala da je to za nju velika prilika i jedan od najboljih projekata na kojima je radila. Drago joj je što je izašla iz zone komfora i napravila nešto drugačije u svojoj glumačkoj karijeri. Perroni je istaknula da joj je velika čast što je dio Netflixa, najveće streaming platforme.

Njezin 12 godina mlađi kolega Alejandro je priznao da mu je bilo jako neugodno snimiti prve scene seksa. "Bilo je teško, samo odraditi te scene je jako komplicirano. Nalaziš se na setu s puno ljudi, moraš biti jasan s nekim stvarima, oprezan s drugima. Maite i ja smo bili jako jasni jedno s drugim, točno smo znali što će se dogoditi u kojem trenutku", ispričao je glumac.

Speitzer je objasnio da mu je pomoglo što su on i glumica od početka imali dobar odnos i zbližili se jer im je bilo neugodno, a sve su pokušali ublažiti s puno humora i smijeha. "Smijali smo se i to je to. Bilo je trenutaka kada smo bili jako duhoviti, oboje tako mislimo. Iako je teško vjerovati, bilo nas je sram, no prebrodili smo to i mogu reći da je jedna od najboljih kolegica koje sam imao", rekao je glumac.

Dodao je da je Maite nevjerojatna žena, educirana i uvijek spremna pomoći, a sada su postali i prijatelji. "Nadam se da ćemo imati priliku surađivati na još projekata", naglasio je Alejandro za kojim su žene poludjele nakon uloge u seriji. Na Instagramu ima već 2.9 milijuna pratitelja, a njegove obožavateljice su oduševljenje fotografijama glumčevog utreniranog torza.

Inače, serija "Dark Desire" ("Mračna želja") je među 10 najgledanijih na Netflixu diljem svijeta, a na prvom mjestu je u Meksiku, Brazilu, Dominikanskoj Republici, Paragvaju, Ekvadoru i Hondurasu. U Hrvatskoj je trenutno na petom mjestu.