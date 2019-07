Kelly LeBrock danas izgleda neprepoznatljivo, a estetske zahvate nikad nije javno priznala.

Umirovljena američka glumica Kelly LeBrock prvotnu je slavu stekla kao model, nakon čega je ubrzo postala jedna od najvećih seks simbola Hollywooda 80-ih godina i to zahvaljujući ulogama ljepotica u filmovima "Women in Red" i "Weird Science".

Kelly danas ima 59 godina i rijetko se kada pojavljuje na crvenim tepisima i javnim događanjima, međutim kada se pojavi ono što svi prvo primijete je njezino gotovo neprepoznatljivo lice, podvrgnuto brojnim estetskim zahvatima i operacijama. Osim toga, na izgled je zasigurno utjecala i njezina ovisnost o teškim drogama za koju je javnost znala i iz koje se jedva živa izvukla.

Kelly je već kao 16-godišnjakinja počela raditi kao model, a s 19 godina je završila na naslovnici prestižnog modnog časopisa Vogue koja ju je lansirala među zvijezde.

1984. godine dobila je ulogu Gene Wilder u poznatoj romantičnoj komediji "Women in Red", a samo godinu dana kasnije učvrstila je svoj status seks-simbola u filmu "Weird Science" u kojem je glumila s Anthonyjem Michaelom Hallom i Ilanom Mitchellom-Smithom.

Kelly je poznata i po turbulentnom braku s junakom brojnim akcijskih filmova Stevenom Seagalom koji je potrajao od 1987. do 1996. godine i s kojim je dobila troje djece. Prije Stevena od 1984. do 1986. bila je udana za vlasnika jednog noćnog kluba, zabavljala i filmskog producenta Victora Draija, a s umirovljenim investicijskim bankarom Fredom Steckom u braku je bila od 2007. do 2008. godine.

"Odlučila sam napustiti Hollywood kako bih odgajala djecu daleko od svjetala od svjetala pozornica. Nisam ni željela da gledaju ili da osjete negativne posljedice mog razvoda. Tako sam otišla u brda gdje sam doslovno živjela u divljini bez televizora pune 24 godine", izjavila je u intervju za Closer Weekly 2017. godine.

Tada je progovorila i o starenju, pritom ne spomenuvši estetske zahtjeve i operacije ni jednom riječju.

"Kada sam nosila titulu seks-simbola i bila prekrasna, nisam to uopće osjetila, što je ironično. Sada kada sam puno zrelija i naborana, da zapravo imam bore, osjećam se ugodnije u svojoj koži. Sretna sam s time tko sam i gdje sam", zaključila je Kelly.