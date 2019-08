Zdravko Čolić nekada je radi proboja na svjetsko tržište koristio ime Dravco.

Pjevač Zdravko Čolić jedan je od najvećih zavodnika i šarmera naše regije, uz kojega se vežu brojne anegdote i priče koje godinama kruže, no jedan detalj o pjevaču malo tko zna, i to sa samih početaka njegove glazbene karijere.

Naime, još davne 1974. godine Zdravko je imao veliku želju postati svjetska zvijezda pa je potpisao ugovor s glabenom kućom WarnerBros. Records i snimio nekoliko pjesama, odnosno mini ploču za njemačko govorno područje. Tome je naravno moralo prilagoditi njegovo ime, pa je Zdravko postao Dravco.

Osim na njemačkom, Zdravko je propjevao i na engleskom jeziku, i to 1987. godine kada je izdao disco singl "Light Me – I'm Not a Robot Man".

Ipak, svjetsku je karijeru brzo zaboravio nakon što je svojim singlovima osvojio Jugoslaviju, a sve drugo postalo je povijest.