Ključna imena TV industrije, pobjednici natječaja u pisanju scenarija te završni božićni party obilježili su treći dan NEM-a Zagreb.

Zvijezde posljednjeg dana prvog NEM-a Zagreb bili su Frank Spotnitz, dobitnik tri Zlatna globusa i nominacije za Emmy za seriju „Dosjei X“, Allan Starski, dobitnik Oscara za rad na „Schindlerovoj listi“, Billy Campbell, glavni glumac serije „Cardinal“ te brojna ključna imena filmske i TV industrije.

Vezani članci Događanje posvećeno TV industriji: MediaXchange pokreće novu suradnju s Mediavisionom za NEM Zagreb

Uspješni producenti, predstavnici globalno poznatih TV kuća i donositelji odluka razgovarali su o trendovima u industriji te podijelili bogata iskustva u stvaranju kvalitetnog sadržaja.

Umjetnost kamere, zvuka i nezaboravnih likova

Raspravljajući o ulozi produkcije u provedbi originalne ideje oskarovac Allan Starski istaknuo je značaj produkcije za stvaranje atmosfere u seriji ili filmu.

„Redatelj, direktor fotografije i dizajner proizvoda trebali bi surađivati pri osmišljavanju izgleda filma. Prvi korak je razgovor s redateljem o njegovoj ideji dizajna i prezentacije filma. Moj posao završava zadnjeg dana snimanja, a redatelj se mora pobrinuti o očuvanju originalne ideje tijekom post-produkcije“, objasnio je Allan Starski.

Na panelu su sudjelovali i Vanja Černjul, snimatelj i direktor fotografije s impresivnom inozemnom karijerom, Bea Hegedus iz ITV Studios, te producent Nebojša Taraba u ulozi voditelja.

Trećeg i posljednjeg dana NEM-a Zagreb Billy Campbell, glavni glumac u seriji „Cardinal“ koja mu je donijela i nominaciju za nagradu International Emmy Award, podijelio je dojmove sa snimanja te izrazio uzbuđenje u povodu izlaska četvrte sezone 2020. godine.

„Nije mi uopće bilo teško uživjeti se u ulogu Johna Cardinala. Već nakon druge stranice scenarija mogao sam se zamisliti u toj ulozi, što se ne događa često,“ kazao je Campbell

Sve sezone serije „Cardinal“ dostupne su regionalnoj publici na Pickbox NOW.

Ankica Jurić Tilić, hrvatska producentica i dobitnica prestižne nagrade za koprodukciju Eurimages Co-Production Award, sudjelovala je na panelu s temom razvoja likova te istaknula: „Moja strast za serijama proizašla je iz strasti za izgradnjom likova. Smatram to najzanimljivijim i najvažnijim dijelom cijelog procesa koji me iznimno motivira.“

Važnost kvalitetnog razvoja likova istaknuli su i renomirana producentica Kim Moses, Mark B. Lorber, direktor međunarodnih koprodukcija i akvizicija TV kuće Lionsgate, Nigel McCrery, scenarist s iskustvom rada na BBC-u, te producent Klaus Zimmermann.

Stvaranje sadržaja s potencijalom globalnog uspjeha

Tijekom svoga govora Frank Spotnitz, proslavljeni scenarist i producent „Dosjea X“, pružio je uvid u svoju suradnju s The Allianceom, koprodukcijom triju vodećih europskih nacionalnih TV kuća. „Streaming platforme i nove tehnologije donose promjene zapanjujućim tempom, a The Alliance pokušava odgovoriti na te izazove. Zahvaljujući globalnim platformama, serije na različitim jezicima mogu doprijeti do šire publike. U pričama treba tražiti specifičnosti koje bi se mogle svidjeti mnogima“, istaknuo je Frank Spotnitz te dodao kako su američka i europska televizija potpuno različite te da TV kuće moraju prihvatiti i slušati kreativne glasove iz Europe.

Larry Namer, suosnivač E! Entertainment Television-a, podijelio je svoje iskustvo proizvodnje sadržaja u Kini: „Unatoč strogim propisima o stranom TV sadržaju, Kinezi obožavaju putopisne emisije i pozorno ih prate kako bi upoznali druge kulture. Televizija u Kini ima velik utjecaj, mnogo joj ljudi vjeruje.“

Direktorica izraelskog Yes Studios-a Danna Stern, pružila je uvid u seriju „Your Honor“ nakon njezine premijere na NEM-u Zagreb. Stern je komentirala transformaciju TV industrije i otkrila informacije o novim projektima: „Filmovi su 1999. bili u fokusu, no 2000-ih serije su počele privlačiti širu publiku. Serija „Fauda“ snimljena je prije svega za izraelsku publiku, a onda je postala jedna od prvih stranih serija na Netflixu. Gledatelji se educiraju gledajući međunarodne serije.“

Tijekom svog Q&A panela, otkrila je i recept za uspjeh u TV industriji: „Konferencije poput NEM-a Zagreb sjajna su prilika za prikazivanje sadržaja i povezivanje s kolegama. Želite li uspjeti u ovoj industriji, jednostavno morate biti na pravome mjestu u pravo vrijeme“, istaknula je Stern.

Proglašeni su pobjednici TV Writing Contesta

Dan je kulminirao objavom pobjednika TV Writing Contesta, NEM-ova natječaja u pisanju scenarija. Nakon finalnih predstavljanja ideja stručnjacima iz TV industrije, objavljeni su pobjednici.

U kategoriji unscripted scenarija pobjedu je odnio Matej Merlić svojim projektom „Travel Bug“ dok je u kategoriji scripted scenarija pobijedila Daria Keršić projektom „Dream Hackers“. Glavna nagrada bila je 5000 eura te 6-mjesečna licencija za WriterDuet Pro, program za pisanje scenarija.

Prvo izdanje NEM-a Zagreb službeno je zatvoreno velikom božićnom zabavom u HRT-ovom studiju Anton Marti.

Kompletan program NEM-a Zagreb pogledajte ovdje.