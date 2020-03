View this post on Instagram

Ljudi dragi, ovo što ste mi večeras priuštili je ono što je dosta bitno! Hvala vam!!!! Ne stižem odgovarati na poruke niti pročitati sve komentare. Hvala hvala hvala! Hvala @terezakesovijaofficial na ovoj predivnoj pjesmi i interpretaciji zahvaljujući kojoj večeras slavim ❤️ Laka noć!