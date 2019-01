Neda Parmać, uz pjevanje, odlučila se i svoje znanje prenositi na druge.

Neda Parmać krenula je s nešto drugačijim životom. Naime, pjevačica je otvorila podružnicu glazbene škole njezine sestre te kreće djecu, ali i odrasle, kroz zabavan i edukativan način uvoditi u svijet glazbe, te upoznavati s osnovama pjevanja.

Tako je Neda postala mentorica, a satove pjevanja održavat će u zagrebačkim Gajnicama. Kako je ovo nova epoha u njezinom životu, pjevačica je na svojem Instagramu objavila svoju životnu priču, od djetinjstva pa sve do uloge mentorice u glazbenoj školi.

''Dok su moje vršnjakinje šetale rivom, savladavale nove tehnike šminkanja, ja sam se zabavljala sa mlađim bratom i njegovom ekipom iza zgrade. Veselilo me uveseljavati i zabavljati te klince. Izmislili smo igru. Zvala se “Kuhar”. Lovila bi ih jednog po jednog, nosila kao vreću mesa do zidića gdje bi ih posjela i “kuhala”. To je uključivalo štipanje za nos, škakljanje, bucanje kose... Prestali smo se igrati kad mi je postalo preteško nositi Tomislava (brat) koji je bio najveće dijete i tada vjerojatno imao jednako kila kao ja (8 godina je mlađi). Tada smo našli nove igre... Plašila bi ih, lovila, igrali smo Vamipira...

Prije nego što sam otkrila da mi pjevanje ne ide tako loše, zamišljala sam se kao učiteljica. Obula bi mamine štikle, našminkala usne i s kredom šarala po frižideru. Mama i tata su bili oduševljeni. Naročito tata koji mi je jednom prilikom objasnio da si nisam ocrtala usne nego nacrtala brkove.

Uvijek sam htjela raditi s djecom, učiti i uveseljavati ih. Kad je došlo vrijeme da upišem fakultet, prvo smo posjetili Pedagoški u Splitu a zatim Ekonomski. Na žalost, nije mi se svidjela zgrada Pedagoškog, a Ekonomski je bio tek izgrađen. Pohađala sam ga tek 3 mjeseca prije nego sam se prijavila Hrvatski idol. Pa Feminnem pa ovo pa ono.

Onda su došli Benjo i Vatro, a s njima i Čudna tetka nerijetko i Luda baba, a naposljetku i Adriana. Adriana je bila moj “test subject” . Vidjela sam koliko dijete može naučiti kroz igru i koliko je glazba obogatila njezin život, a ja sam napokon dobila priliku da ispunim svoj životni san. Da radim, učim i zabavljam se s djecom. Ovo je novo poglavlje u mom životu za koje se spremam cijeli svoj život. Spojiti dvije strasti i nadam se uveseliti još koje dijete'', napisala je Neda na Instagramu.