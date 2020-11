Natjecateljica showa "Tvoje lice zvuči poznato" objavila je video pjesme "When the Party's Over" od Billie Eilish na svom Instagramu.

Lu Jakelić je u nedjelju u showu "Tvoje lice zvuči poznato" oduševila transformacijom u Billie Eilish, a sada je izvela još jednu njezinu pjesmu.

Riječ je o "When the Party's Over", još jednom hitu 18-godišnje planetarno popularne pjevačice. Lu je objavila video izvedbe tijekom koje je svirala, a imala je i pratnju na gitari Davorina Silađija.

Jakelić je objasnila zašto se odlučila snimiti pjesmu baš od Billie. "Billie me fascinira kao biće, dijete,mlada djevojka i glazbenica. Ovu obradu snimili smo u jedno poslijepodne, moj Davorin iz benda i Rejhan (producent) iza kamere. Volim cijelu njenu diskografiju i oni koji me slušaju dulje, znaju da imamo autorske sličnosti. Nastup u emisiji je bio one njene prgave naravi sa stavom, ali izvedba 'When the party’s' over mislim da i u mom i Billienom slučaju pokazuje pravu hrabrost - emocije", istaknula je naša mlada pjevačica.

Za snimku, koju je objavila na Instagramu, Lu je dobila brojne pohvale. "Savršeno", "Woow", "Predivno", "Predobro. Bravo", "Nevjerojatna si", "Ajme. Prekrasna si. Predivno je slušati te", "Top", komentirali su njezini pratitelji.

Lu je u showu "Tvoje lice zvuči poznato" u prošlu nedjelju izvela pjesmu "Bad Guy" od Eilish. Tijekom priprema za transformaciju Billie istaknula što je važno kod nastupa. "Pokreti koje izvodi Billie se mogu nazvati jednom vrstom trzaja, a to su trzaji koje sam ja osjetila tijekom vježbanja ovog nastupa i u vratu i u donjem dijelu leđa'', ispričala je.

Inače, Jakelić je ranije oduševila nastupom kao Antonio, člana dvojca skupine Los Del Rio. U Rafaela se transformirao Goran Navojec.

Ipak, uloga koja je donijela Lu najviše pozornosti je bila ona Severine za koju ju je sama pjevačica pohvalila. Snimku nastupa je u manje od 24sata pogledalo više od 22.000 ljudi, a dosad je prikupila više od 410.000 pregleda.

