Stella Scholaja nastupila je u prvoj audicijskoj emisiji showa "Supertalent" i rasplakala sve svojim divnim talentom i energijom koju ima.

Emotivni nastup Stelle Scholaje u prvoj audicijskoj emisiji showa "Supertalent" dirnuo je mnoge, baš kao i njezina životna priča, koja je zaista inspirativna.

19-godišnja Stella rođena je u Njemačkoj, gdje živi s roditeljima koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a s kojima je nekako i počela priča o prijavi na hrvatski "Supertalent". Naime, Stella je pjesmu koju je otpjevala na audiciji napisala i posvetila sinu očeva prijatelja koji je izgubio tešku borbu s rakom i iza kojega je ostala tužna obitelj i zaručnica. Stoga im je Stella pokušala pružiti utjehu i napisati pjesmu.

Koliko im to znači, dovoljno nam govori to što je obitelj preminulog mladića stigla sa Stellom na audiciju i bodrila ju u publici tijekom njezina emotivna nastupa.

"Inače ne plačem na nastupima, ali ovaj put suze su krenule same od sebe. Bio je to dugačak dan i bila sam umorna, pa su me emocije ponijele", priznala nam je Stella.

Stella se glazbom bavi od malih nogu i živi kroz glazbu. Niti mišićna distrofija koja joj je dijagnosticirana s 11 godina nije ju spriječila da prestane skladati i pjevati. Najveću inspiraciju pronalazi u ljubavi, a na pitanje je li zaljubljena nasmijala se i odgovorila da je to komplicirana priča.

"Da nema glazbe, ja danas ne bih bila živa. Glazba je moj način izražavanja, kroz nju pokazujem sve svoje emocije i ljubav. A ljubav me uvijek inspirira, bilo da se radi o teškim ili lijepim životnim trenucima", rekla nam je Stella.

Iza nje su dva objavljena albuma, "Mania" i "Miracle", a u pripremi je i treći.

"Prvi album 'Mania' snimila sam vrlo mlada, sa samo 16 godina i uz puno tuđih sugestija kako bi moja glazba trebala zvučati. Međutim, to mi se nije svidjelo i drugi album odlučila sam snimiti posve sama, od pisanja pjesama do produkcije. Tako će biti i s trećim albumom, koji je spreman za snimanje", otkrila nam je Stella.

Stella je u Hrvatsku s roditeljima dolazila kao djevojčica, a u njihovu se njemačkom domu često slušala hrvatska glazba koja ju inspirira, a s nekim bi glazbenicima voljela snimiti duet.

"Severina mi je veliki uzor, volim njezine pjesme i tekstove. Volim slušati i neke stare hrvatske hitove koje su slušali moji roditelji kao mladi, volim Magazin, Jelenu Rozgu, Jolu", rekla nam je Stella, pred kojom je, vjerujemo, itekako blistava glazbena budućnost.

Njezin nastup pogledajte u videu.

