Na posljednjem videozapisu kojeg je objavio princ William kao znak podrške ženskoj nogometnoj reprezentaciji na finalu Europskog nogometnog prvenstva pridružila mu se i kćerkica Charlotte.

Tata i kći zajedno su zaželjeli sreću nogometašicama, a kraljevski fanovi ostali su iznenađeni koliko Charlotte liči na svoju pokojnu baku i Williamovu majku princezu Dianu.

Internet je otad pun komentara i komplimenata na malenu djevojčicu.

Good luck tonight @Lionesses, we’re all cheering for you! pic.twitter.com/ATsLg6QHIF