Nina Martina Korbar jedna je od natjecateljica koje ćemo gledati u ovotjednoj emisiji showa "Supertalent" koja nam donosi nova iznenađenja i odlične priče!

U ovotjednoj šestoj epizodi "Supertalenta" na pozornici će se pojaviti 28-godišnja Nina Martina Korbar koja će zaintrigirati svojim pjevačkim talentom i motivirajućom životnom pričom.

"Odlučila sam se prijaviti na Supertalent ove godine jer smatram da je glazba dio mene“, otkriva Nina Martina koja tvrdi da se glazbom nikada nije bavila profesionalno, ali voli pjevati otkad zna za sebe. No, ljubav prema pjevanju ostala je drugom planu jer ju je problem sa samopouzdanjem kočio u odluci da se prijavi u show.

"Nekako me kilaža sputavala i cijelo vrijeme sam čekala neki pravi trenutak da krenem. Možda nisam bila svjesna da nisam imala dovoljno samopouzdanja krenuti“, priznaje Nina Martina te dodaje: "Imala sam 150 kg, to je moja najveća kilaža. Jednostavno uvijek si misliš da ne zaslužuješ nešto radi te kilaže jer te drugi stavljaju u taj kalup i jednostavno sam se i ja stavljala u taj kalup“.

Osude koje je doživjela zbog viška kilograma nisu pomogle njezinom problemu sa samopouzdanjem, ali su je na neki način potaknule na promjenu.

"Osude sam definitivno doživjela. To svaka osoba koja ima ili je imala problema s prekomjernim brojem kilograma jako dobro zna“, tvrdi Nina Martina te dodaje da je u srednjoj školi dobila najveći broj kilograma i tad je imala osjećaj da je ljudi sažalijevaju, što ju je dodatno potaknulo da krene sve više raditi na sebi.

Njezin trud donio je nevjerojatne rezultate i izgubila je preko 60 kilograma, a nakon predanog rada napokon je došao pravi trenutak da stane na pozornicu.

"Moment preokreta je kad sam prvi put nakon 15 godina vidjela dvoznamenkasti broj na vagi. To je jednostavno bio moment kad sam ja sebi rekla – vidiš da možeš! To me potaknulo da idem dalje“, govori Nina Martina koja želi proširiti poruku da je najvažnije voljeti samog sebe.

Dok za Ninu Martinu izlazak pred stručni žiri predstavlja novi izazov, nastup Marka Bagarića sa 667 tisuća video pregleda drži drugo mjesto u trendingu na YouTubeu. Koji će kandidati u ovotjednoj epizodi osvojiti žiri i publiku, ne propustite doznati u nedjelju!