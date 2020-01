Na 62. dodjeli nagrada Grammy slavio je i reper Lil Nas, The chemical Brothers, Lizzo, Gary Clark Jr. i brojni drugi.

Najveća glazbena noć na svijetu, kako mnogi zovu nagradu Grammy, prošla je u znaku mlade pjevačice Billie Eilish koja je kući odnijela najviše nagrada, njih čak 5, uključujući i velike četirikategorije. Na 62. dodjeli nagrada Grammy slavio je i reper Lil Nas, The chemical Brothers, Lizzo, Gary Clark Jr. i brojni drugi.

Eilish, prepoznatljiva po zelenoj kosi i vrećastoj odjeći, snimila je album s bratom Finneasom u spavaćoj sobi njihova doma u Los Angelesu. Finneas je osvojio Grammyja za producenta godine u ne-klasičnoj kategoriji.

Čini se da su bili zbunjeni takvim uspjehom kojim su pomeli etablirane zvijezde poput Taylor Swift, Ariane Grande i repera Posta Malonea.

"Ovaj album nismo snimili da osvojimo Grammy. Pisali smo o depresiji i suicidalnim mislima te promjeni okoliša", kazao je Finneas dok su primali nagrade. "Stojimo ovdje zbunjeni i zahvalni".

Upitana nakon dodjela što će učiniti sljedeće Eilish je odgovorila: "Jedino razmišljam o ovom trenutku... Učinit ću što god budem htjela".

Voditeljica dodjela nagrada bila je Alicia Keys, a pjevačica je tijekom dodjele u jednom trenutku publiku zamolila za trenutak šutnje u čast tragično preminulog košarkaša Kobea Bryanta. Osim Keys, nekoliko je drugih izvođača odalo počast košarkašu tijekom večeri uključujući Lil Nasa, DJ Khaleda i Run DMC.

"Ovdje smo slomljena srca u domu koji je Kobe Bryant izgradio", rekla je voditeljica dodjele Grammyja Alicia Keys. "Nikad ne bismo pomislili da ćemo ovako započeti show".

Na dodjelama Grammyja nastupali su između ostalih Tyler, The Creator te pop pjevačica Demi Lovato. To je ujedno bio i njezin prvi nastup uživo nakon predoziranja prije dvije godine. Ariana Grande, koja je prošle godine odbila doći na dodjelu Grammyja zbog svađe s producentom showa, također je nastupala, a izvela je medley svojih najvećih hitova.

Donosimo listu dobitnika Grammyja:

Snimka godine: "Bad Guy" - Billie Eilish

Album godine: "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

Pjesma godine - "Bad Guy" - Billie Eilish (autori: Billie Eilish O'Connell i Finneas O'Connell)

Najbolji novi izvođač: Billie Eilish

Najbolja pop solo izvedba: Lizzo - "Truth Hurts"

Najbolja pop izvedba dua ili grupe: Lil Nas ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road"

Najbolji tradicionalni pop vokalni album: Elvis Costello & The Imposters - "Look Now"

Najbolji pop vokalni album: Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Najbolja dance snimka: The Chemical Brothers - "Got to Keep On"

Najbolji dance/elektronički album: The Chemical Brothers - "No Geography"

Najbolji suvremeni instrumentsli album: Rodrigo y Gabriela - "Mettavolution"

Najbolja rock izvedba: Gary Clark Jr. - "This Land"

Najboilja metal izvedba: Tool - "7empest"

Najbolja rock pjesma: Gary Clark Jr. - "This Land"

Najbolji rock album: Cage the Elephant - "Social cues"

Najbolji alternativni album: Vampire Weekend - "Father of the Bride"

Najbolja R&B izvedba: Anderson .Paak ft. André 3000 - "Come Home"

Najbolja tradicionalna R&B izvedba: Lizzo - "Jerome"

Najbolja R&B pjesma: PJ Morton - "Sayso"

Najbolji urbani suvremeni album: Lizzo - "Cuz I Love You (Deluxe)"

Najbolji R&B album: Anderson .Paak - "Ventura"

Najbolja rap izvedba: Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-Boy - "Racks in the Middle"

Najbolja rap pjesma: Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White - "A Lot"

Najbolji rap album: Tyler, The Creator - "Igor"