Nadia Cvitanović nova je hrvatska zvijezda koja će za kratko vrijeme postati omiljena domaća glumica.

Nadia Cvitanović ima jednu od glavnih uloga u novoj seriji ''Na granici''. Ova sjajna serija uskoro kreće na Novoj TV, a mi smo Nadiju uhvatili na promociji serije i postavili joj nekoliko pitanja kako bismo ju bolje upoznali.

''Ovo mi je prva serija u kojoj glumim i super su mi dojmovi. Trebalo mi je da uđem u tu dinamiku i količinu rada, ali navikla sam se već'', kazala je lijepa Splićanka Nadia Cvitanović koja je zbog posla preselila u Zagreb.

''Meni se nije bilo teško asimilirati u Zagrebu. Prije Zagreba sam živjela u Sarajevu. Bilo je logično da zbog posla prijeđem u Zagreb. Tu sam se brzo snašla, imam puno prijatelja tu i ne vidim neki problem oko asimilacije'', govori Nadia na pitanje je li se Splićanima teško asimilirati u glavnom gradu.

Nadia Cvitanović (FOTO: Anamarija Batur)

Nadia svojom ljepotom obara na prvu, pa se pitali koja je to tajna da su sve Splićanke tako zgodne. ''Ne mogu komentirati zašto su sve Spličanke zgodne. Možda je to dobre klime, sunca, mora, dobre hrane…'', odgovorila nam je.

Mediji će se sve više zanimati za njezin privatni život, no ova glumica ga skriva kao zmija noge.

''Ne volim govoriti o svojem privatnom životu, ali zaljubljena sam. Neću vam reći jesam li zauzeta. Odupirat ću se tim pitanjima na način ''slijedeće pitanje'', bila je jasna.

Sada će uslijediti i poruke na društvenim mrežama. Kada vidite kako Nadia sjajno glumi odmah će vam postati jedna od omiljenijih glumica.

Nadia Cvitanović (Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL)

''Na poruke obožavatelja na društvenim mrežama neću odgovarati. Eto odmah da im kažemo'', kroz smijeh je odgovorila Nadia koja u seriji glumi kćer u obitelji Skorupović.

Nadia ima ulogu Petre koja je temperamentna, samouvjerena i šarmantna djevojka. Njezin smiješak je njezino glavno oružje i otkad je to osvijestila to i koristi. Ni ona, kao ni baka Zorka na prvu ne izgleda kao netko tko bi se bavio švercom, ali za razliku od Zorke koja je u taj posao ušla iz potrebe, Petra u posao ulazi iz ljubavi, a i zbog male ovisnosti o adrenalinu koju je razvila još u djetinjstvu kad je babi Zorki bila izvidnica zajedno s ostalom djecom iz sela. Već tada je Petra znala da želi preuzeti posao. I ona kao i Zorka ima matematički mozak, ali i smisao za humor. Voli se smijati, zabavna je i pozitivne energije koju pokušava prenijeti na sve oko sebe i to joj bez puno truda polazi za rukom.

Nadia Cvitanović i Filip Juričić (Foto: PR)

Što je još otkrila Nadia, pogledajte u video intervjuu.