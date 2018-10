Mujo Memić nastupio je Supertalentu po treći put.

Mujo Memić voli show Supertalent, voli zabavu, voli sevdah ali prema onome što nam je kazao rekli bismo da najviše voli Maju Šuput.

''Treću put sam došao na Supertalent show. Želim javnost bolje upoznati sa sevdahom jer ja sam zaljubljen u sevdah. Ipak, na showu mi je najveće iznenađenje bila večera s Majom. To zaista nisam očekivao. Ona je tako lijepa, zgodna i simpatična. Imao sam čast pred javnosti biti s njom na večeri. Rado bih ja nju pozvao doma na večeru ili odveo u restoran. Odveo bi je u jedan u centru Rijeke gdje imaju svašta pa neka ona bira, važno je što ona želi. Mogla bi birati između ribe i mesa. Ja bi Maji ispunio baš svaku želju'', govori nam ljubitelj Sevdaha Mujo Memić.

Mujo Memić (FOTO: Dnevnik.hr)

''Nema meni tko zamjeriti što ja volim Maju. Ja nemam suprugu pa nema tko biti ljubomoran. Maja mi se sviđa jer nije umjetna i umišljena, jednostavna je. Zgodna je ali važnije je što ima duha. Kod nje je sve ''što na srcu to na jeziku''. Vidi se da je iskrena i da je jako inteligentna'', priča nam Mujo koji jako dobro zna da Maja neka ima i svoja golišava izdanja.

''Volim ja Maju i golišavu i odjevenu. I u badiću i u kaputu bi ja s njom na večeru, ali psiholozi su dokazali da su obučene žene privlačnije od onih razodjevenih. Tada vam bolje može raditi mašta. Ipak, važnija je inteligencija od izgleda. Nije važno što je na glavi, već u glavi'', govori nam zabavni Mujo koji nije razmišljao o duetu s Majom.

''Ma ne. To su različiti žanrovi. A i neću više u Supertalent. Pokazao sam što sam imao, a znam ja i karate ali to neću pokazivati. Tko zna, još da dođem u iduću sezonu, a promijeni se žiri. Znate kako se to zna promijeniti'', kazao je Mujo.

Mujo Memić (FOTO: Dnevnik.hr)

