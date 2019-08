Momčilo Otašević otkrio nam je kakav je kad je riječ o ljubavi, braku i očinstvu, ali i kako mu je palo snimanje serije radnog naziva "Drugo ime ljubavi", u kojoj ćemo ga uskoro gledati.

Miljenika nježnijeg spola, karizmatičnog crnogorskog glumca Momčila Otaševića, koji nas svaki put iznova oduševi svojim ulogama, uskoro ćemo gledati u seriji Nove TV radnog naziva "Drugo ime ljubavi".

Stoga smo s Momčilom porazgovarali baš o temi ljubavi, očinstva i obitelji te nam je otkrio nam koliko ga je sve to zajedno dosad promijenilo.

"Promijenilo me i nije me promijenilo. Nekako samo očekivao da će se stvari odvijati baš ovako kako se i odvijaju. Naučilo me dodatnoj odgovornosti, naučilo me plemenitosti, iako ne mislim da prije nisam bio plemenit, ali nekako sve se to mijenja, doza ljubavi skoči na 16 tisuća okretaja. Promijenio sam se nabolje i sretan sam zbog svega toga", priznao nam je Momčilo.

U očinskoj se ulozi jako dobro snašao, kao i u usklađivanju roditeljskih i poslovnih obveza.

"Objektivno gledano, možda to sve jest teško, ali kada se to sve dogodi, kad čovjek voli, kada je sretan, kada ima zdravu i sretnu obitelj, onda je sve lakše. Uz pomoć supruge Jelene moguće je. Stižem snimati, igrati serije, sad je trenutačno takva situacija da jako puno radim, bez njezine podrške to vjerojatno ne bih mogao", priznao je Momčilo.

No kada se vrati kući, bez problema sudjeluje i u kućanskim poslovima te kao pravi džentlmen pomaže supruzi.

"Neka podjela poslova postoji, ali ništa striktno, tu vrijedi ono 'ima ljudi, ima dogovora'. Sve stižemo, sretni smo, ispunjeni i zadovoljni, tako da je sve lakše", zaključio je Momčilo.

"Trenutno sam na Brač Film Festivalu, gost sam festivala i mogu vam reći da prilično uživam, gledam filmove, odmaram, uživam u Braču i na moru još nekoliko dana. Nakon toga slijedi desetak dana odmora u Crnoj Gori, uz par predstava koje trebam odigrat i povratak u Zagreb, na set snimanja serije Nove TV.

''Drugo ime ljubavi'' radni je naziv dramske serije pune intriga, preokreta i snažnih likova, a snimanje je započeto sredinom lipnja na lokacijama u Opatiji i Zagrebu.

Serija nastaje pod redateljskom palicom Josipa Žuvana kao glavnog redatelja, a režiju potpisuju i Danijel Kušan, Zoran Margetić i Darko Drinovac. ''Ne znamo tko smo dok ne upoznamo ljubav'', polazišna je točka za glavnu radnju serije koju kao glavni pisac sa svojim timom scenarista kreira Dea Matas. Glavna okosnica radnje je fatalna i nemoguća ljubav koja spaja, zamalo uništi, ali i spašava dvoje ljudi iz potpuno različitih svjetova.

Serija okuplja izuzetnu glumačku postavu, pa ćemo tako u novoj seriji vidjeti snažne karaktere koje će utjeloviti Elizabeta Brodić, Linda Begonja, Vlasta Ramljak, Olga Pakalović, Barbara Rocco, Jagoda Kumrić, Mislav Čavajda, Slavko Juraga, Konstantin Haag, Marko Todorović, Arija Rizvić, Dragan Veselić, Franka Klarić, Maja Jurić. Nove karaktere utjelovit će i već dobro poznata i omiljena lica iz projekata Nove TV poput Ecije Ojdanić, Momčila Otaševića, Martine Stjepanović, Katarine Baban, Stjepana Perića, Dade Ćosića, Vladimira Posavca, a u novoj seriji vidjet ćemo i pobjednika ''Plesa sa zvijezdama'', glumca Slavka Sobina, ovaj put u potpuno drugačijoj ulozi.

Nova serija Nove TV donosi pregršt emocija, strast i uzbudljivu radnju koja će ove jeseni zasigurno prikovati gledatelje ispred malih ekrana.