Vruće, vruće scene. Bujna Nives i zločesti Momčilo prepustili su se strastima u seriji "Čista ljubav".

Nives Celzijus i Momčilo Otašević zaslužni su za najvruće minute u seriji "Čista ljubav". Nevjerni Ranko i bujna Snježana godinama su u nekoj vrsti ljubavnog odnosa, a unatoč njegovoj zaručnici Sonji par se ponovno prepustio strastima.

Seksi Nives i zgodni Ranko boravili su u spavaćoj sobi, gdje se ona odjednom skinula u crni bodi. Njezinim oblinama zločesti poduzetnik nije odolio. "Sonja bi se mogla zabrinuti", rekla je Snježana Ranku, no on je na to kratko odgovorio: "Ja nikom ne polažem račune" i prepustio se strastima.

