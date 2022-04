Mišo Kovač pjevač je s najviše prodanih ploča i ostalih nosača zvuka zabavne glazbe u Hrvatskoj, ali i diljem bivše Jugoslavije. S više od 20 milijuna prodanih ploča tijekom 47-godišnje karijere, uz brojne glazbene i diskografske nagrade, jedan je od najpoznatijih i najkarizmatičnijih hrvatskih pjevača. On više ne treba ni pjevati - samo digne ruke i publika sve obavi sama. Dugo nije nastupao, a sada najavljuje koncert u Splitu.

Nastup Miše Kovača zaista će se i ostvariti. 5. lipnja zapjevat će pred publikom na domaćem terenu.

''A nemam šta pripremati. Čekam kad će to biti. Imam neke goste, dobre. Imam veliku publiku, prema tome, nema problema. Publika je najbitnija. Oni su mene zapravo stvorili i oni stvaraju atmosferu, jer me razumite. Ja nemam cure koje su tu gole i koje plešu po sceni'', rekao je Mišo za Dnevnik Nove TV.



Bivši Mišin menadžer, s kojim je punio Poljud i dvoranu na Gripama, oduševljen je koncertom na Starom placu. Lokacija je to na kojoj će slavni pjevač nastupiti prvi put u životu.

''To je to. To je jedino to. On je ovdje vezan, dolazio je desetljećima sa svojim prijateljem Perom Nadovezom. Probdio je s Hajdukom dane i noći, i što se tiče odabira top lokacija. On je već na pola svoga života posta legenda'', rekao je Ivica Bubalo, Mišin dugogodišnji menadžer.



Organizatori lipanjskog koncerta na travnjaku Starog placa očekuju do dvadeset pet tisuća posjetitelja. A svi oni čekaju samo samo jedan znak Miše Kovača za početak zborskog pjevanja - Mišin legendarni potez rukom.



Ulaznice u prodaju kreću već ovog tjedna, a stanovnici Splita koncert jedva čekaju te ih raduje što će koncert biti baš na Starom placu.

O ljubavi Miše i navijača Hajduka svjedoče i majice koje su postale pravi ulični hit.

Antea Žure, djelatnica marketinga HNK-a Hajduk rekla je: ''Navijači vole i Mišu, vole i Hajduk. I jednostavno to je bila dobitna kombinacija. Majice su na svakom su koraku. Možemo ih vidjeti po Splitu, po cijeloj Hrvatskoj. Premijeru su doživjele i a NBA parketima. Zapravo je rekordna potražnja za majicama.''



Svoju dugovječnu popularnost legendarni Šibenčanin ovako objašnjava.



''Pjevanje nije trčanje na sto metara. Ako vi u sebi imate dušu i znate šta čovik hoće da čuje, vi ćete uspjeti. Nisam od onih koji luduju za pjesmama. Ludujem samo na sceni. Napravim lom i to je to.''

''Ja sam Dalmatinac, volim Dalmaciju zato što je najljepša, svaki otok je poseban. Najdraža mi je pjesma Dalmacija u mom oku, jako mi je draga Ostala si uvijek ista'', kaže legendarni Mišo.

U razgovoru za Dnevnik Nove TV Mišo je pohvalio i show Nove TV "Ples sa zvijezdama".



''Jer ne plešu slabije od Amerikanaca. Kažem vam da je to napravljeno isto kako i rade milijarderi u Americi. Da je to nevjerojatno da su to mladi momci i cure iz Zagreba i Hrvatske. I ljudi koji su napravili scenu i televizije koja to snima. Tu nema nikakve zamjerke.''



A bez sumnje, neće ih biti ni na Mišin povratak na scenu!

