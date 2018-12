'Samo nas nebo rastavit može' – poručio je Mišo Kovač pred rasprodanom Spaladium Arenom.

Sinoć je u splitskoj Spaladium Areni održan veliki koncert Miše Kovača pod nazivom 'Samo nas nebo rastavit može', pred više od 12 000 obožavatelja. Glazbena legenda regionalne scene, čim je stupio na veliku pozornicu izazvao je opće oduševljenje svoje publike. Ulaznica za ovaj koncert zadnjih nekoliko dana postala je najtraženiji papirić u gradu pod Marjanom, što ne čudi s obzirom da je prošlo pune četiri godine od zadnjeg velikog koncerta prvog brka estrade u Splitu.

S prvim taktovima pjesme 'Poljubi zemlju' s kojom je otvorena ova veličanstvena večer, znalo se da će ovaj koncert svima ostati u pamćenju. Mišo je potom nizao ostale hitove kao što su 'Ako me ostaviš', 'Ti si pjesma moje duše', 'Ostala si uvijek ista', 'Dalmatino', 'Svi pjevaju, ja ne čujem', 'Drugi joj raspliće kosu', 'Nikoga nisam volio tako' i 'Dalmacija u mom oku', a publika je zajedno s njim pjevala zborski od prve do posljednje sekunde.



Sinoć su se svi još jednom uvjerili da između Miše i Splita postoji posebna veza. Među publikom je bilo obožavatelja od 7 do 77 godina, a ovaj koncert koji će zasigurno ući u povijest nisu propustili ni brojne poznate osobe iz javnog i društvenog života kao što su gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, Aleksandra Dojčinović, Viktorija Rađa, Marija Borić te mnogi drugi.



Miši su se sinoć na pozornici pridružili klapa Rišpet te kćerka Ivana Kovač, a kao gosti iznenađenja nastupili su Alen Nižetić i Joško Čagalj Jole. Po završetku koncerta publika je svog omiljenog pjevača ispratila uz skandiranje 'Mišo mi te volimo!'. Mišo je nakon koncerta izjavio: „Split je poseban grad. I zauvijek će imati posebno mjesto u mom srcu. I opet ponavljam – Samo nas nebo rastavit može!“



Koliko publika voli ovu glazbenu legendu pokazuje i činjenica da su ljudi spontano pjevali Mišine pjesme dok su izlazili iz Arene. Mišo je bio i ostalo legenda i kulturološki fenomen.

