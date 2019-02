Iako je u Lisinskom planirao održati tek jedan koncert, zbog velikog interesa javnosti morao je utrostručiti broj nastupa. Nakon toga mu je liječnik rekao da više od tri koncerta zaredom nije preporučljivo, s obzirom na nedavnu operaciju srca. Škoro je našem Davoru Gariću, ususret Valentinovu, otkrio i nekoliko savjeta za uspješan brak.

Miroslav Škoro vratio se na domaće pozornice i odradio prvi u nizu koncerata u Lisinskom.



''Ne mogu ja, mi smo mislili ustvari napraviti jedan, iskreno govoreći eventualno dva, proteglo se na tri, ali nije još situacija takva da bi mogao više od toga raditi'', rekao nam je.



Škoro se odmarao nekoliko mjeseci nakon operacije srca u rujnu prošle godine, kada su mu ugrađene četiri prijemosnice. Srećom, na pozornici je kao doma pa se to računa kao kućno liječenje.



''Pjesme su takve da se ja mogu opustiti, pa ako ja zaboravim tekst, što se događa u zadnje vrijeme zahvaljujući tim narkozama koje sam prošao, publika će nastaviti'', kaže nam.



Škorina tri valentinovska koncerta u Lisinskom imaju isti predznak - ljubav.



''Samo ne postoji jedna vrsta ljubavi, nije to samo muško ženski odnos, ljubav prema suprotnom spolu nego imam ja tu malo ljubavi prema nekim drugim stvarima, prema nekrerninama, prema rodbini, susjedima, automobilima, mobitelima apsolutno'', priznaje.



Pokazao je Škoro i da je ponosni otac. Sin Matija pratio je slavnog tatu na gitari. A nije tajna da Škoro voli dati priliku mladim talentiranim glazbenicima pa je zapjevao u duetu s Adrijanom Baković. Ova mlada Osječanka kombinira glazbu i znanost - magistra je biologije.

Kada se odmara od glazbe, Škoro se bavi vinom. Ovaj je glazbenik i vinar, a 2017. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.



''To je bilo kvitanje s mojom pokojnom materom koja je uvijek sumnjala u tu moju sklonost glazbi i tom nekakvom krevenjenju na pozornici kako je ona to zvala. A s druge strane i vraćanje duga mojoj pokojnoj teti Jeli koja je rekla ''Uči, uči, moj Oslave, pa makar za dotura!'', šali se Škoro.



Budući da voli djelovati na različitim područjima, Škoro je zaradio i etiketu, točnije, dvije.



''Imaš dva izraza, jedan koji se meni dopada je onaj naš slavosnki ''ko đubre po njivi'', samo baciš jel a drugi je Zrinko rekao ''multipraktik''.'', priča nam.



Ovaj multipraktik u idiličnom je braku pa je u ovom mjesecu ljubavi otkrio svoju tajnu.

''Da, da, kako sačuvat dobar brak? Nemojte se razvest! Vrlo jednostavno! To je to! I pazite što govorite ženi. Ne smijete nikada ženi reć ništa kontra njene mame jer ona voli svoju mamu naravno. Ali s druge strane ne smiješ joj nikad reći da je ista ko njezina mama. Sad zašto je to ne kužim. Žena nikad ne gubi i ne varira u kilaži, ona samo varira u broju garderobe'', objasnio je glazbenik na svoj nači



Škoro u ljubavnom izdanju u Lisinkom ponovno pjeva 13-og i 14-og veljače.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN Magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.