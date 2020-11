Miroslav Škoro dirljivim se riječima na Facebooku oprostio od svog prijatelja Krunoslava Kiće Slabinca, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti.

Vijest o smrti našeg legendarnog glazbenika Krunoslava Kiće Slabinca rastužila je domaću glazbenu scenu. Njegovi prijatelji i kolege potreseni su tom tužnom viješću i opraštaju se od njega dirljivim riječima na društvenim mrežama.

Među njima je i Miroslav Škoro, koji je svom prijatelju Kići posvetio dirljive riječi i prisjetio se uspomene na njega.

"Moj Osijek pun je sunca, uz Dravu, miran i tih, pa čak i u jesen poput ove, jer moj Osijek su čudesni ljudi i o njima, o tim suncima, pjeva Branko Mihaljević. Jedno takvo veliko sunce iz Rajznerove na svijet su donijeli teta Dragica i čika Stevo 1944. godine. To osječko sunce je Krunoslav Kićo Slabinac, koji je jutros izgubio bitku s teškom bolešću. Moja se pokojna majka nikada u životu nije smijala kao kad smo Kruno i ja došli k njoj jedne večeri u Višnjevac jer je Kići sve bilo pozornica i on je svaku tu pozornicu, svaki taj prostor osvajao i ispunjavao svojom genijalnošću. Bog mu je dao bezbroj talenata i on je te talente pretvorio u jednu od najvećih karijera. Jutros je, stazom što vijuga, otišao veliki hrvatski umjetnik, skladatelj i moj lega Krunoslav Kićo Slabinac. Pokoj vječni daruj mu Gospodine. Miro", napisao je uz video Kićine legendarne pjesme "Otišo je s mirisima jutra".