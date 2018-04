Pjesma ''Igra bez granica'' obilježila je karijeru Toše Proeskog, a Miroslav Rus sada je otkrio i tajnu te pjesme.

Toše Proeski otpjevao je pjesmu ''Igra bez granica'', a nakon njegove smrti mnogi su govorili kako je upravo tom pjesmom opisao svoj život. Veliki hit Toše je snimio tek nekoliko mjeseci prije smrti, a pjesma je bila najveći hit kojeg je Toše imao.

"To je pjesma koju sam pisao prije nego što sam upoznao Proeskog. Godinu dvije ranije sreo sam Nikšu Bratoša i kažem mu - Imam jednu pjesmu koju ne dam nikome. Nikome. To mi je toliko dobra pjesma, da ću pjevati sam pa makar sve pokvario. Ali od tebe za sve ono što smo do sada surađivali tražim da mi je aranžerski napraviš besplatno. I on pristane. Pita me kako se zove pjesma, ja kažem ''Igra bez granica", otkrio je Miroslav Rus za Kurir.

Nakon nekog vremena Miroslav se vozio s Tošom koji je znao da Rus ima i puno neobjavljenih pjesama. Toše je kopao po CD-ovima i tako naletio na ''Igru bez granica''. Bio je to trenutak kada je Toše tražio da pjesma bude njegova, na što je Miroslav Rus na kraju i pristao. Toše je pjesmu snimio od prve i svih oduševio. Toše je tada bio nesiguran je li dobro sve otpjevao, ali zato je Rus smatrao da se bolja izvedba nije mogla dogoditi.