Miroslav Ćiro Blažević bio je gost nove epizode emisije "Zdravlje na kvadrat" u kojoj ga je ugostio Dalibor Bosančić, a raspričao se o bolesti koja ga mori i liječenju.

Miroslav Ćiro Blažević bio je gost nove epizode emisije "Zdravlje na kvadrat". Legendarni nogometni trener trenutno se bori s opakom bolesti, ali i stoički podnosi liječenje. Naime, već se drugi put suočio s karcinomom prostate.

Trener svih trenera priznaje odmah u startu da je zdravo živio, ali da nije pretjerano pazio na prehranu.

"Jesam, gotovo je sigurno da ne bih doživio tako duboku starost da sam drugačije nego zdravo živio. Došao sam tu da kažem istinu, je l' sve drugo bi moglo tebe povrijediti, a ti to ne zaslužuješ. Nisam pazio nikad na prehranu. Nikada! Ne pijem, pite jedem, sarmu jedem, ali nikad nisam, tako reći kap popio alkohola, jer otac je moj za pet generacija pio", priznao je Ćiro.

Nedostaje mu, kaže, mladosti i mladenačke energije. Muči ga tonus mišića nogu, a korak mu je postao starački nestabilan. Dodaje da ljudi i ne znaju koliko se napreže za svaki korak. Do nedavno je vježbao.

"A onda sam shvatio da ne mogu više. I to hendikepira u mnogočemu, ali se sjetim svoje starosne dobi, i znam da se čak moram čuvati i od rekreativnih aktivnosti", zaključio je.

Ćiro je bio, a još uvijek i je strastveni pušač.

"Pušio sam i nastavio sam pušiti. Svaki dan popušim po kutiju cigareta, ali vrlo blagih. Neću se baš svakog poroka riješiti. Nemam više ništa, ništa mi nije ostalo nego cigarete", izjavio je.

Dodao je Ćiro i kako ga ujutro kada ustane ništa ne boli, osim jednog.

"Ne boli me ništa, osim moje prve misli jesam li to još živ? I onda hvala Bogu sa stanovitim poteškoćama se dignem, i čim se malo razradim onda sam pokretan i sretan", otkrio je.

Ćiro u životu nije mogao ni slutiti da će dobiti karcinom prostate, nije imao nikakvih tegoba, već je to doznao na redovitom pregledu.

"PSA je bio visok. I onda sam išao u Genevu na biopsiju, i tamo su naravno konstatirali da sam pozitivan. U Innsbrucku mi je profesor rekao: „Vaša je tako velika da je moramo...“. I tako sam izvadio prostatu. Prošetao se rak, na ovaj dio živaca za seks, pa mi je uzeo svu snagu seksa, iako sam ga ja lijepo molio, spasi barem jedan živac mali", našalio se Ćiro.

Dodaje da je možda trebao, tada, drukčije postupiti i mišljenja je da je prostata toliko mala, a toliko važna za svakog muškarca da ju je suludo odstraniti ako nije nužno.

"Da mogu vratiti vrijeme, ne bih izabrao operaciju, nego zračenje" govori Ćiro.

Više ga je liječnika savjetovalo, među njima i liječnik ondašnjeg francuskog predsjednika Mitteranda.



"Ovaj glavni Mitterrandov liječnik mi je rekao da ju ne smijem operirati, a doktor profesor Barić u Innsbrucku mi je rekao da ja imam takvu vrstu bolesti da je bitno da se očisti sve oko nje. I fala Bogu 17 godina i nešto ja sam bio miran", izjavio je.

Uredno se kontrolirao svih ovih godina otkako je operiran, no nažalost prije nekoliko mjeseci opet se suočio s bolnom istinom - čeka ga još jedna teška borba s karcinomom, koji je, nažalost, metastazirao. Na kontroli krvi nalazi su pokazali da mu je povišen PSA, specifičan antigen koji može ukazivati na karcinom prostate. Daljnje pretrage pokazale su da je karcinom na istom mjestu gdje je prije sedamnaest godina operiran, ali se i proširio.

"Idemo na preglede, rodila se četiri nova. To je nešto što nije uobičajeno, tako da sam u mom velikom optimizmu, i pesimista, jer je evidentno da se on ovaj put ne šali sa mnom. Otišao je na kosti, otišao je na koljena, i tako", otkrio je Ćiro.

Kao da sve to nije bilo dovoljno, nego mu je davno dijagnosticiran i melanom u početnoj fazi, pa je i taj problem riješio operacijom.

"Ja nemam pravo da povijest koju sam prošao, ličnu povijest, neokarakteriziram kao normalnu. Išao sam od nule, od jedne tipične pozicije siromaha, i digao sam se čestitim putom, ali je mladost bila itekako teška. Jako sam ponosan na rezultate koje sam napravio i da sam toliko trajao. 50 godina u kontinuitetu ja sam trener. 5 reprezentacija sam vodio. To nije nitko. Tako da ja imam argumente koji kažu da sam uspješan, i to me veseli jer nogometni trener, to nije posao. To je u velikom postotku avantura. I mnoge moje kolege čine veliku grešku kad kažu: ''Nisam imao sreću“. Ja sreću ne priznajem, jer ona je fenomen koji hoda, ali ako si ti spreman, ti ćeš ju uloviti", poručio je Ćiro.

Otkrio je i što za njega znači mudrost života.

"Mudrost života je inteligencija, a inteligencija je definicija koja kaže - adaptacija na situaciju koja se prezentira je inteligencija", pojasnio je.

Ćiro je otkrio i postoji li nešto što dosad nikome u životu nije rekao, a volio bi.

"Pa sad kad sam pri kraju svoga vijeka ustručavao sam se da to kažem, jer bi mnogi to interpretirali kao jednu demagogiju, ali ja ću reći. Sad kad me ne interesira hoće li mi netko reći pederu, ili majmune, da jako volim svoj narod", priznao je legendarni trener.

Sa suprugom Zdenkom proslavio je u kolovozu 60 godina braka. Imaju troje djece i šestero unučadi. Što zbog bolesti, što zbog korone, Ćiro dane provodi uglavnom kod kuće, okružen obitelji i gleda televizijske programe.

"Daj mi samo jednu. Jednu godinu, jednu godinu. Ona je tako u ovoj dobi dugačka. I to je da me ništa ne boli. Oni ljudi koji imaju vrlo nizak stupanj tolerancije bola, što je kod mene, jako se plašim kad me zaboli, evo ga, krenulo je. Da mi je potrčati. Samo da mi je još jedan put potrčati, a ne mogu", poželio je Ćiro.

