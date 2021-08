Mirna Medaković u seriji "Bogu iza nogu" koju ćemo uskoro gledati na Novoj TV glumi gradonačelnikovu tajnicu Ljubicu Birtić, a fotkom na Instagramu dala je naslutiti kako će izgledati njezin novi lik.

Glumica Mirna Medaković bila je jedna od glavnih zvijezda serije "Kud puklo da puklo" čije je snimanje završeno prije pet godina, a uskoro ćemo je opet imati prilike gledati na malim ekranima i to u seriji "Bogu iza nogu" u programu Nove TV.

Mirna će se u novoj seriji pojaviti u potpuno drugačijem izdanju od onog iz serije "Kud puklo da puklo". Njezin novi lik je Ljubica Birtić, ambiciozna gradonačelnikova tajnica i savjetnica za kulturna pitanja u Gornjem Dolu. Zaljubljena je u lokalnog mačo frajera Đuru i mašta o njihovu vjenčanju.

U seriji ima i novi imidž, a zaštitni znak joj je duga i tamna kosa te kratke minice kojima pokušava osvojiti Đuru.

"Moj lik se zove Ljubica. Ljubica radi u općinskom uredu kao savjetnica za kulturna pitanja, ona je tip osobe koja mora biti upućena u sve što se događa i koja voli biti glavna. Beskrajno je zaljubljena u svog dečka koji nikako da ju oženi. Nemam nikakvih sličnosti s Ljubicom, pa ni fizičkih, ali o tome kada počne serija", ispričala nam je Mirna koja se svojom transformacijom za ulogu pohvalila i na Instagramu.

"Da, da.. to sam ja, Ljubica Birtić", napisala je uz fotku sa seta kojom je iznenadila i oduševila obožavatelje.

"Naj si", "Hit", "Baš si zgodna", neki su od komentara koje je dobila, a skupila je i na tisuće lajkova.

Uspješna glumica vraća se na male ekrane nakon što je 2017. godine postala majka bliznaki Kaje i Zore, koje je dobila sa suprugom Hrvojem Stepincem. U međuvremenu čini se kako Mirna nije ni dana ostarjela, a uloga majke joj sjajno pristaje.

"Hvala, ali bacim oko s vremena na vrijeme na starije projekte koje sam radila i odmah se uvjerim da se ipak vidi velika razlika od onoga kada imaš 26 ili 36 godina", smatra Mirna.

Nedugo nakon poroda Mirna se ponosno pohvalila fotografijama malenih djevojčica na svom Instagramu i time rastopila srca brojnih obožavatelja.

"Ništa mi u životu nije bitno kao moje djevojčice. Nedostaje mi ponekad vremena za sebe, ali ljubav prema njima raste svaki dan i tako će ostati do kraja mog života", rekla je Mirna. Lijepa se glumica veoma dobro snašla u ulozi majke s obzirom na to da su stigle dvije bebe odjednom. "Njihovo rođenje je unaprijedilo i odnos mog supruga i mene. Naravno da ima i teških trenutaka, čovjek ponekad kaže i što ne bi htio, često iz neznanja. Ali želimo samo najbolje za naše djevojčice, jedino nam je važno da one budu zdrave i vesele", bila je tada napisala Mirna.

Otkrila nam je i kako uspijeva uskladiti poslovne i privatne obaveze.

"Izazovno je izbalansirati privatni i poslovni život uz radno vrijeme od 12 sati. Na sreću imam sjajno supruga koji potegne za nas oboje, kada ja nisam u mogućnosti, a tu su uvijek i baka i deda", zaključila je simpatična glumica.