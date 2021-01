Mirna Berend u razornom potresu u Petrinji ostala je bez svog doma, ali ne gubi nadu i vjeru u bolje sutra.

Od razornog potresa u Baniji prošlo je mjesec dana, a među mnogima koji su nažalost ostali bez svojih domova i svega što su stvarali tijekom cijelog života jest i bivša voditeljica i novinarka Mirna Berend.

Mirna je izgubila kuću u samoj Petrinji, kamo se vratila prošlog proljeća, nakon što je posljednjih 20 godina živjela u Zagrebu. To je drugi put da je ostala bez svog doma, nakon što je već jednom sve izgubila u Domovinskom ratu. No iako je njezin grad ostao u ruševinama, Mirna vjeruje u nove početke pa je na društvenim mrežama podijelila i dirljivu objavu nakon što je prošlo mjesec dana od potresa.

"Ovo je moj grad. I njegova snaga. Život. A on će uvijek ići dalje", napisala je Mirna uz fotografiju para koji pleše na ulici ispred jedne od ruševina.

...ovo je moj grad....i njegova snaga.... život....a on će uvijek ići dalje.... Objavljuje Mirna Berend u Srijeda, 27. siječnja 2021.

Nakon što je provela dugi niz godina u Zagrebu, Mirna je uživala u samoći života u Petrinji, što joj je zapravo nedostajalo cijelo vrijeme.

"Veći dio života ono što nisam slušala je tišina, ono što veći dio života nisam doživjela je biti sama, jako mi je to nedostajalo jer 25, 30 godina sam provela u buci. Treba mi malo zraka i mira, ništa drugo. Samoća mi jako godi, u samoći stvaram svoje stvari. Odem prigodno na rođendane, druženja s prijateljima... Prošlo me to odavno, moj cijeli život bio je izlazak, a sad mi je super", rekla je Mirna.