Mirela Forić emotivnom objavom na Instagramu odala počast svom suprugu, slavnom nogometašu Dariju Srni.

Supruga slavnog hrvatskog nogometaša, Darija Srne, Mirela Forić na svom je Instagram profilu objavila nekoliko fotografija iz sjajne karijere njezinog supruga.

Uz fotografije je Mirela napisala i vrlo emotivan opis u kojem je zahvalila Dariju što je tako sjajan otac i muž te što ih je uvijek činio tako ponosnima.

"Svaki kraj je novi početak. Hvala ti što si nas činio ponosnima tijekom svoje nogometne karijere, a najviše ti hvala što smo mi bili tvoj prioritet, što si bio najbolji otac i muž cijelo to vrijeme", napisala je Mirela. Brojni obožavatelji legendarnog Srne lajkali su sliku, a među njima su se našle i Vlatka Pokos i Tatjana Dragović.

Mirela i Darijo u braku su od 2010. godine. Iste godine dobili su kćer Kasju, a pet godina kasnije sina Karla. Bračni par je iskusio mnoge teške trenutke zajedno no sve su preživjeli, a Mirela je svom Dariju uvijek bila velika podrška. Tako mu je prošlog ljeta također na Instagramu uputila emotivnu poruku kada mu je bilo omogućeno da se vrati treninzima nakon što je odlukom ukrajinskog Nacionalnog centra za borbu protiv dopinga dobio 17-mjesečnu suspenziju.

"Prije skoro godinu dana rekao si: 'To neće biti kraj moje karijere, obećavam' i vjerojatno smo ti i ja bili jedine osobe koje su u to zaista vjerovale. No uspio si! Nikad nisi odustao, čak ni kad bi većina nas odustala, ja zasigurno, prošao si kroz najgore s uzdignutom glavom i ponosno, jer si znao da ništa nisi skrivio", započela je tad Mirela te nastavila - "Iznimno sam ponosna na hrabrost, upornost i integritet koje si pokazao na svom teškom putu, no jednako sam sigurna da si naučio više o životu, ljubavi i sebi nego ikad prije. Ovog vikenda ponovno si tamo gdje pripadaš, u svojoj igri, pokaži im kako se to radi, jer ako jednu stvar znam o tebi, to je da nikad nećeš izgubiti rat", napisala je tada Mirela.