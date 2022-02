Natasha Bassett i 23 godine stariji Elon Musk u vezi su već neko vrijeme, a zaljubili su se nakon što je on prekinuo s pjevačicom Grimes.

Australska glumica Natasha Bassett nova je djevojka milijardera Elona Muska (50), a njihovu ljubav za svjetske medije su potvrdili njezini prijatelji nakon što je snimljena kako izlazi iz njegova privatnog aviona u Los Angelesu prije nekoliko dana.

27-godišnja glumica je istaknula prijateljima da ju je Muskovo razmišljanje privuklo na njemu, a ne njegovo bogatstvo kako su odmah svi počeli pisati, prenosi Daily Mail. Razlika od 23 godine između njih ne predstavlja im nikakav problem, a par se zaljubio malo nakon što se on razišao od pjevačice Grimes s kojom je dobio dijete.

"Natasha se viđa s Elonom već neko vrijeme. Isprva su bili prijatelji, no to je preraslo u nešto više nakon što je on prekinuo s Grimes", rekao je jedan njezin prijatelj. Glumica prema njegovim riječima obožava Elona Muska, a privukao ju je zbog svoje pameti.

Bassett je inače najpoznatija po ulozi u jednom filmu u kojem je glumila Britney Spears, a uskoro ćemo ju na velikom platnu gledati kao Dixie Locke, djevojku legendarnog Elvisa Presleyja u filmu o njegovu životu.

Podsjetimo, Grimes i najbogatiji čovjek na svijetu prekinuli su prije nekoliko mjeseci. Pjevačicu su s Elonom Muskom počeli povezivati u svibnju 2018. godine, nakon što su se upoznali preko Twittera i razmijenili nekoliko šala. U javnosti su se prvi put pojavili iste godine na Met Gali, a posljednji su put zajedno u javnosti viđeni na božićnoj zabavi Kardashiana. Nakon prekida su objavili kako će zajednički odgajati sina neobična imena X Æ A-Xii-ja Muska.

Elon već ima petoricu sinova iz prvog braka s Justine Wilson, od koje se razveo 2008. godine, a vjenčali su se 2000. godine. Prvo dijete tragično im je preminulo 2002. godine u dobi od samo 10 mjeseci. Kasnije su postali roditelji danas 15-godišnjih blizanaca Griffina u Xaviera te trojki Kaia, Saxona i Damiana, koji danas imaju 13 godina.

Musk je poznat i po vezi s takozvanom žderačicom muškaraca, glumicom Amber Heard, koja je završila u veljači 2018. godine.

Šuput grudi prekrila tek majušnom krpicom, a onda joj se javila jedna znatiželjna mlada mama: "Nije zločesti komentar, već..." +27

Isplivale Hanine fotografije nastale tek što se spremila za vjenčanje, ovo su prizori zbog kojih je očarala domaću javnost! +22