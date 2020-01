Mile Kitić doživio je šok tijekom jednog od brojnih nastupa

Srpski pjevač Mile Kitić oglasio se nakon što je u javnost procurila snimka na kojoj se vidi kako je u jednom trenutku napao nepoznat mladić.

Snimku napada objavio je Avaz, a sada je za isti medij cijeli događaj komentirao i 68-godišnji Mile.

"Pjevam već 48 godina, nikad u životu neprijatnost ni najmanju nisam imao, sve do sada. Znate, ja sam iskusan, čim vidim da je netko ovakav ili onakav, da pokušava nešto, ja ne prilazim. Nema gdje nisam pjevao, i za vrijeme rata, a ovakvo nešto nikad nisam doživio. Pjevao sam u petak uvečer u Bazelu, došao jedan gost i kaže: "Je l' može ta i ta pjesma?", ja mu kažem: "Sačekaj, buraz, ne mogu da prekidam sad što pjevam." Ja njemu lijepo kažem - samo da završim ovo, ne mogu usred pjesme da prekidam i da pjevam drugu pjesmu. Nije mi davao nikakve znake da je agresivan. I on mene za rukav i povuče me dolje, bilo je tu nekoliko stepenika, ja se sapleo i pao. Odmah je skočilo osiguranje i sklonilo ga s mene, istog trenutka su ga izveli. Nije bilo udaraca, ali izašla je ta ružna slika, na snimku to zaista izgleda tako. Povukao me s bine iz revolta, vidio sam ja, s namjerom da mi naudi. Ali, vjerujte mi, da sam ja primijetio nešto, da psuje, da ima neke namjere, da je agresivan, da me gleda, ja bih odmah rekao osiguranju, ali ništa nisam primijetio, samo sam mu najnormalnije rekao da ne mogu istog trenutka da mu otpjevam pjesmu koju je tražio.

Bila je tu i njegova žena, počela je da kuka, plače, ma haos! Evo, meni telefoni non-stop zvone, svi su se potresli, pogotovo i moja Marta, koja je vidjela snimak, a nije znala šta se kasnije desilo, da je sve okej", izjavio je Mile za Avaz.

Potvrdio je i da nakon nastupa nije zatražio liječničku pomoć niti je ozbiljnije ozlijeđen.