Milan Štrljić iza sebe ima brojne glumačke uloge, nema naviku nositi posao kući, a trenutno svoje vrijeme provodi na snimanju nove dramske serije Nove TV "Na granici.

Snimanje dnevnih dramskih serija slovi kao posebno zahtjevno u svijetu glumaca. Rana ustajanja, snimanja u razno raznim uvjetima i lokacijama, nekim glumcima su poprilično naporna, no iskusni hrvatski glumac Milan Štrljić nema takvih problema.

"Ja nisam primijetio da je to nešto posebno naporno. Imamo sreću za razliku od drugih, raditi posao koji volimo. Meni je to iskreno radost. Ja se osjećam dobro i nije mi teško", otkrio je Milan.

On iza sebe ima puno uloga, no posao tijekom dugogodišnje karijere nikada nije nosio kući.

"Taj problem nemam jer za to postoje škole. Ipak je to posao, moramo to odvojiti jedno od drugog. Događa mi se da spavam, razmišljam o problemu koji nosim pa u snu nađem rješenje koje fali i trebam za ulogu ali krizu identiteta nikada nisam imao", priznao je glumac.

Milan Štrljić (Foto: Screen shot)

Osim za glumu, Milan je jedno vrijeme pokazivao interes prema politici. S današnjom političkom situacijom u zemlji ali i u rodnom Splitu nije naročito zadovoljan.

"Svi smo u mlađim danima bili naivni, mladi, blesavi i zagirani, mislili da nešto možemo promijeniti. Govoriti o situaciji u Splitu neću jer je slabo poznajem. Što se tiče nacionalne razine, mogu govoriti o kulturi. Žao mi je što situacija nije bolja, mislim da bi boljom organizacijom moglo sve biti puno bolje, podignuti se i više pokrenuti", izjavio je.

Prema njegovu mišljenju, politika se ne bi trebala miješati tamo gdje joj nije mjesto.

"To treba shvatiti kao i u svim strukama. Kulturu treba ostaviti kulturi, sport sportu, medicinu medicini, a ne da se politika miješa u stvari koje ne zna. Oni (političari op.a) u trenutku kada su izabrani misle da su popili pamet cijelog svijeta, a nisu. Dakle, struka struci", zaključio je Milan.

Žarko Radić, Nina Erak, Milan Štrljić (Foto: PR)

Milana ćemo uskoro gledati u novoj dramskoj seriji Nove TV "Na granici" u kojoj će tumačiti ulogu Andrije Maslea, čija je obitelj najvažnija u lancu šverca u malenom mjestu Lokvica i kojoj prebacivanje robe preko granice donosi dovoljno novaca dok oni i dalje žive skromno.