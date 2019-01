Mediji objavili da Olivia Newton-John umire od zloćudne bolesti, njen menadžer Michael Caprio tvrdi kako to nije istina.

Nakon što se pojavila vijest da je 70-godišnjoj pjevačici i glumici Oliviji Newton-John ostalo tek nekoliko mjeseci, odnosno tjedana života, sve je opovrgnuo njen menadžer Michael Caprio. .

Naime, neimenovani izvor je za Radar Online izjavio kako je Olivia u jako teškom stanju: "Olivijine tjelesne funkcije su sve slabije, no ona se ne želi predati sve dok ne prođe vjenčanje njene kćeri Chloe".

Navedena informacija bila je upotpunjena na australskom portalu Now to Love koji je tvrdio da joj je preostalo tek nekoliko tjedana života.

Ipak, njen menadžer Michael Caprio potvrdio je kako glumica ne umire, i da su joj sve vijesti "o zadnjim danima života" zapravo urnebesno smiješne.

"Možda biste trebali potražiti bolje izvore od tabloida", izjavio je Caprio.

Podsjećamo, Oliviji je u svibnju 2017. godine dijagnosticiran rak dojke koji se nažalost vratio treći put, i to nakon što je prošlo više od 20 godina od prve dijagnoze. 2013. bolest je uspješno pobijedila drugi puta, s čime javnost nije bila upoznata.

"Pomislila sam, to je moj život i odlučila sve zadržati za sebe", izjavila je tada Olivia.

U intervjuu za Sunday Night prošle jeseni, legendarna glumica je priznala kako je imala trenutaka u kojima se jako bojala.

"Lagala bih kad bih rekla da me nikad nije bilo strah. Bilo je takvih trenutaka, ljudsko sam biće. Ali ako bi si dopustila da me obuzme, taj strah bi se samo povećao. Ali moj suprug je uvijek uz mene, velika mi je podrška. Vjerujem da ću ponovno pobijediti bolest. To mi je cilj", objasnila je Olivia.

U svibnju 2017. godine bila je prisiljena otkazati turneju kanadsku i američku turneju nakon što je saznala loše vijesti. Sve je počelo s boli u leđima, a liječnici su samo mogli potvrditi kako je tumor metastazirao i proširio se na kralježnicu.

Bolest joj je prvi put dijagnosticirana 1992. godine kada je imala 43 godine, a 2013. godine ju je uspješno pobijedila.

Tijekom tog razdoblja javno je progovorila o važnosti korištenja marihuane u medicinske svrhe i borila se za njenu legalizaciju u Australiji.

"To je važan dio liječenja, i trebao bi biti dostupan svima", izjavila je svojevremeno.

Olivijna kćer Chloe uzgaja marihuana na legalnim plantažama u američkom Oregonu, a istim se bavio i njen suprug John Easterling kako bi joj pomogao.

"Suprug je uzgajao kanabis za mene i proizvodio tinkture pomoću kojih je bol nestajala. To je uistinu čarobna biljka", zaključila je Olivia.