Melissa Gorga proslavila se u reality showu "The Real Housewives of New Jersey", a odonda je krasila i naslovnice nekoliko časopisa.

Američka reality zvijezda Melissa Gorga pozirala je u jednodijelnom crvenom badiću, koji neodoljivo podsjeća na one koje smo gledali u seriji "Spasilačka služba".

41-godišnja zvijezda showa "The Real Housewives of New Jersey" pozirala je ispred svoje vikendice na obali Jerseyja, a pokazala je svu raskoš svog neodoljivog tijela. Mnogi su komentirali kako ju je za najnovije fotografiranje sigurno inspirirao izgled Pamele Anderson dok je glumila u popularnoj seriji.

Gorga i njezin suprug Joe karantenu su proveli upravo u vikendici ispred koje se ona fotkala, a Melissa je kuću platila milijun dolara kako bi imala mjesto na koje može pobjeći od svih obveza koje ima.

Posljednjih dana ondje se druže s prijateljima koji ih često posjećuju. Njihova djeca, sinovi Gino i Joey te kći Antonia s njima su od početka samoizolacije, a svi trenutačno uživaju u čarima ljeta.

Otkako se pojavila u reality showu koji prate milijuni ljudi, Melissa se pojavila i na nekoliko naslovnica časopisa, a pokrenula je i glazbenu karijeru.