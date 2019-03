Mel B progovorila o svom odnosu s Geri Halliwell.

Škakljivo pitanje na koje obožavatelji jedne od najuspješnijih grupa svih vremena, Spice Girls, već godinama pokušavaju saznati odgovor konačno je razjašnjeno.

Pitanje se odnosilo na dvije članice, Mel B i Geri Halliwell te o njihovoj, navodnoj, ljubavnoj avanturi.

O tome je odlučila progovoriti sama Mel B u televizijskoj emisiji Piersa Morgana i potvrdila kako su jednom prilikom postale više od prijateljica.

"Mrzit će me zbog ovoga jer ona sad vodi otmjen život, živi na svom imanju sa svojim suprugom, ali to je činjenica. Ali važno je reći da se to dogodilo samo jednom, jednostavno se dogodilo, bile smo najbolje prijateljice, nasmijale smo se i to je to", izjavila je Mel.

Dodala je kako je svjesna da će javnost biti fascinirana s tom informacijom o njoj i Geri, koja je udana za jednog od timskih šefova Formule 1 Christiana Hornera 2015. godine.

U studio u kojem je emisija snimala bila je prisutna i Mel C, također jedna od "spajsica" koja je priznala kako o lezbijskom izletu svojih prijateljica i kolegica ništa nije znala.

"Ovo je novost za mene", izjavila je Mel C.

"Eto, otkrila sam sad to. Gotovo je. Ubit će me zbog ovog. Nadam se ipak da se neće ljutiti i demantirati to, jer je to zapravo jako smiješno", dodala je Mel B.

Mel B koja se 2017. godine razvela od filmskog producenta Stephena Belafontea nakon turbulentnog braka koji je potrajao 10 godina, nedavno je objavila autobiografsku knjigu u kojem je opisan njen kaotičan život, ovisnost o seksu i drogama.

A sada, kao šlag na tortu stiglo je ovo priznanje i to uoči ponovnog okupljanja grupe pred veliku povratničku turneju. Kako će Geri uistinu reagirati ne znamo, ali moguće je da će probe biti poprilično stresne i napete, a obožavatelji su u strahu da je samo održavanje turneje upitno.

Geri se o ovoj temi zasad nije oglasila u javnosti.