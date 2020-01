Meghan Trainor na sceni se pojavila 2009. godine, a svjetsku slavu stekla je kontroverznim singlom "All About That Bass".

25-godišnja američka pjevačica Meghan Trainor na sceni se pojavila prije točno 10 godina.

Riječ je i o glazbenici koja sama piše pjesme, a u razdoblju od 2009. do 2011. godine izdala je tri albuma. Glazbeni proboj postigla je pjesmom "All About That Bass" koja je izazvala razne komentare zbog riječi koje je sadržavala.

Naime, Meghan je među prvim slavnim ženama koja je otvoreno pričala o tome kako je svako tijelo lijepo, bez obzira na veličinu, no djelu javnosti nije se svidjela činjenica da mršave djevojke naziva pogrdnim riječima.

Osim toga, Meghan se brzo našla na udaru kritika kada je i sama izgubila poprilični broj kilograma, pa se često moglo čuti kako je licemjerna.

Kako god bilo, Meghan je nastavila s uspješnom glazbenom karijerom, a u ljeto 2016. godine upoznala je ljubav svog života, glumca Daryla Sabaru s kojim se zaručila nekoliko dana prije Božića 2017. godine. Točno godinu dana kasnije, par se vjenčao, a 22. prosinca Meghan je proslavila i svoj rođendan.

Upravo je Daryl bio njezina pratnja na nedavnoj londonskoj premijeri filma "Star Wars: The Rise of Skywalker" na kojoj je Meghan pokazala kako danas ima puno primjereniji i sofisticiraniji stil u dugoj, bijeloj haljini koju je pratila decentna šminka i prigodna frizura.

Prethodno, Meghan je iznenađivala šarenim i često vrlo upitnim kreacijama, a nije se libila nositi i uske kožne suknje, jako kratke minice, mrežaste bodije te korzete.

Kako je izgledala njezina fizička transformacija, pogledajte u našoj galeriji.