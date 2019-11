Meghan Markle bodrila je Serenu Williams na rujanskom US openu, a sada je otkriveno da je sa sobom povela i sina Archieja.

Jedna od najuspješnijih tenisačica današnjice Serena Williams, koja je ujedno i jedna od najbližih prijateljica britanske vojvotkinje Meghan Markle otkrila je da ju ona bila posjetila u rujnu kako bi ju bodrila na važnom teniskom meču, zajedno s tada 4-mjesečnim sinom Archijem.

"Prešla je toliki put s novoređenim sinom da bi me vidjela u New Yorku kako igram i vratila se kući te iste večeri, ja to vjerojatno ne bih mogla učiniti", izjavila je Serena za Access Hollywood i dodala kako smatra Meghan jednom od najsnažnijih osoba koje poznaje.

Vijest da je Meghan bila u publici US opena nije tajna, no vjerovalo se da je sina ostavila kod kuće s princom Harryjem. No, ona i Archie otputili su se iz londonske zračne luke Heatrow s komercijalnim letom koji je potrajao tri sata.

Serena ne krije koliko ju je taj posjet dirnuo i razveselio.

"Mislim da je stvarno kul imati grupu prijatelju koji rade sjajne stvari za vas i istovremeno se suočavaju s ogromnim pritiskom kao javne osobe. Nisam sigurna da se mnogo ljudi može s time poistovjetiti, mislim da ni ja sama ne mogu. Jednostavno, mislim da je Meghan jedna od najsnažnijih osoba koje znam, najdražih i najslađih. Pokazala je da je iznimna i to je samo jedna od lijepih stvari koje je učinila za mene", izjavila je Serena.

U rujnu je izvor blizak Meghan tvrdio kako se ona sama potrudila da njezin posjet New Yorku prođe što diskretnije i to nakon bijesnih reakcija na prijašnji put u New York, gdje je bila organizirana zabava darivanja malenog Archieja koji se tada još nije bio rodio.

"Nakon velike pompe oko putovanja na zabavu darivanja u New York, gdje su ju paparazzi pratili na svakom koraku, čini se kako je Meghan naučila lekciju. Posjetila je Serenu, našla se s još nekoliko starih prijatelja, ali sve u velikog tajnosti", izjavio je anonimni izvor za Page Six.