Producenti serije "Suits" ponudili su Meghan Markle iznos od 6 milijuna dolara za snimanje posljednje cameo uloge Rachel Zane.

U trenutku kada je izrekla "sudbonosno da" princu Harryju, vojvotkinja Meghan Markle pozdravila se sa svojom glumačkom karijerom i ulogom profesionalne glumice.

Ono najvažnije čega se tada odrekla je zapravo uloga odvjetnice Rachel Zane u seriji "Suits" koja joj je donijela slavu diljem svijeta. No, čini se kako glumački dani možda ipak nisu posve iza nje.

Naime, NBC je navodno ponudio vojvotkinji vrtoglavi milijunski iznos, točnije spominje se čak 6 milijuna dolara u slučaju povratka u seriju, odnosno kratke, posljednje, cameo uloge u kojoj bi se pojavila na tek nekoliko minuta.

Da produkcija žarko želi vratiti Meghan u seriju zapravo nije nikakvo veliko iznenađenje, makar na nekoliko minuta, obzirom na njenu popularnost koja se drastično povećala nakon što se pridružila britanskoj kraljevskoj obitelji.

"Ovo ne zvuči kao nešto s čime bi se kraljica složila", piše Cosmopolitan. Međutim, sav zarađeni prihod navodno bi trebao biti namijenjen dobrotvornim organizacijama.

Šuška se i kako postoji ideja da se Meghan u seriji poojavi u ulozi "trudne i sretne žene svog televizijskog partnera Mikea, s kojim živi u Velikoj Britaniji. Uz to vjeruje se kako će biti ponuđena opcija snimanja scena u Londonu i to samo u jednom danu.

Povratak u seriju Meghan je bio ponuđen u rujnu prošle godine, što je ona odbila bez pristanka na bilo kakve pregovore, no to nije tako čudno obzirom na kraljevske dužnosti i obaveze koje ima kao vojvotkinja.

"Ne vidim to kao odustajanje od nečega. Gledam na to kao na promjenu. Kao novo poglavlje. Uz to ne zaboravljam da sam na snimanju serije Suits radila punih sedam godina. Jako smo sretni što smo ostvarili takvu dugoročnost. Zapečatila sam tu kutiju i vrlo sam ponosna što sam tamo radila to", izjavila je svojevremeno Meghan..

Obožavatelji serije jedva čekaju hoće li imati priliku vidjeti Meghan posljednji put u ulozi Rachel Zane.