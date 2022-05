Meghan Markle bodrila je svog supruga Harryja, dok je zajedno s prijateljem Nachosom Figuerasom zaigrao polo dvoboj i osvojio drugo mjesto.

Princ Harry proteklih dana pridružio se svom prijatelju, Nachou Figuerasu na polo meču. Zajedno su osvojili drugo mjesto, veliku podršku sa strane pružala im je Meghan Markle, a sve su zabilježili fotografi.

Prvi dan Meghan je nosila kratke traper hlače i plavu bluzu, uz koje je kombinirala sunčane naočale i sandale, a cijelokupni izgled zaokružila je uglađenim repom. Drugi dan, odlučila se za bijele kratke hlače i bijelu košulju uz koje je uvrstila smeđe sandale i remen. Tu modnu kombinaciju upotpunila je sunčanim naočalama i niskom punđom.

Dok je vojvotkinja sa strane bodrila svog supruga Harryja, čini se kako su djeca, Archie i Lillibet, ostala kod kuće.

Ovo nije prvi put da je princ Harry zaigrao polo meč sa svojim prijateljem. Naime, Figueras je podijelio nekoliko fotografija i videa, prisjećajući se vremena provedenog na polo terenu, uz poruku: "Oduševljen sam što ću jahati zajedno sa svojim prijateljem, princom Harryjem, i ostatkom tima Los Padres na Memorijalu Harry East Memorial @santabarbarapoloclub Turnir."

"Zajedno smo se vozili mnogo puta kroz protekle godine i sada kada smo oboje roditelji, posebno je to što možemo provesti ovo vrijeme zajedno. Ime Los Padres inspirirano je blizinom terena Los Nacionalna šuma Padres, a također i zbog naše povezanosti kao očeva.", dodao je još Figueras.

Prisjetimo se, Harry se također pridružio Zakladi "5Rights" jer su u ponedjeljak pokrenuli seminar "Global Child Online Safety Toolkit", gdje je govorio o utjecaju digitalnog svijeta i društvenih medija na djecu.

"It is not realistic to protect kids from everything.

We need new laws. We need public pressure. We need strong leadership."



📢Prince Harry, the Duke of Sussex, at the @5RightsFound's & @GPtoEndViolence's event to launch their Child Online Safety Toolkit. pic.twitter.com/OpfD7Ggob1