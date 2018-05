Umjesto oca Thomasa Marklea, Meghan Markle u subotu je do oltara i princa Harryja dopratio princ Charles. Otkako se udala, bivša glumica nije razgovarala s ocem koji je dolazak na vjenčanje otkazao samo nekoliko dana ranije

Thomas Markle trebao je svoju kćer Meghan dopratiti do oltara na kraljevskom vjenčanju s princem Harryjem, no samo nekoliko dana prije nego što je par izrekao sudbonosno ''da'', otac bivše glumice otkazao je dolazak na vjenčanje.

U tom trenutku je kao razlog naveo srčane probleme, ali veliku ulogu zasigurno su imale lažne paparazzo fotografije koje je 73-godišnji Thomas snimio u dogovoru s fotografom. No kako pišu strani mediji, sredinom prošlog tjedna Markle je zbilja bio na operaciji.

Umjesto oca Meghan je do oltara doveo princ Charles, a kako sada tvrde izvori upoznati s ovom situacijom, nekadašnja zvijezda serije ''The Suits'' na dan vjenčanja s ocem se nije čula niti je razgovarala s njim. On je pak za medije rekao da je izmjenu zavjeta s radošću gledao u televizijskom prijenosi.

''Moja kćer sada je vojvotkinja i ja je neizmjerno volim. Kada gledate svoje dijete kako se udaje, sto misli vam prolazi kroz glavu, sjetio sam se dana kad je rođena, prvog trenutka kada sam je primio u naručje. Uvijek ću žaliti što nisam bio uz nju na najvažniji dan u njezinom životu. Ceremonija je bila predivna'', rekao je.

Jedina članica Meghanine obitelji koja je bila na vjenčanju bila je njezina majka Doria koja je vidljivo emotivno proživljavala cijeli događaj.