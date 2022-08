Meghan Markle i princ Harry najavili su skori dolazak u Veliku Britaniju, a vijest je potvrdio njihov glasnogovornik.

Princ Harry i Meghan Markle posjetit će Ujedinjeno Kraljevstvo sljedećeg mjeseca, prvi put nakon proslave platinastog jubileja Kraljice Elizabete koju se prije vremena napustili i to kako bi prisustvovali dva dobrotvorna događanja.

Prema pisanju Daily Maila par će otputovati u Manchester na One Young World Summit, događaj koji okuplja mlade lidere iz više od 190 zemalja, 5. rujna, a zatim će se uputiti u Njemačku na Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, prije povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo na dodjelu nagrada WellChild 8. rujna.

Njihov posjet Ujedinjenom Kraljevstvu bit će prvi povratak nakon proslave platinastog jubileja koja je održana početkom lipnja, a zasad nije poznato hoće li im se pridružiti i njihov trogodišnji sin Archie i jednogodišnja kćer Lilibet.

"Princ Harry i Meghan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa sa zadovoljstvom će posjetiti nekoliko dobrotvornih organizacija koje su im bliske početkom rujna", potvrdio je za medije glasnogovornik para.

Ta objava dolazi samo nekoliko tjedana nakon što se saznalo da je Harry podnio drugu tužbu protiv britanske vlade i Scotland Yarda zbog njihove odluke da mu se policijska zaštita u Velikojo Britaniji ne neplaćuje na račun poreznih obveznika, obzirom da se odrekao svoje kraljevske titule.

On time nije zadovoljan jer, kako kaže, nije sigurno za njega, Meghan i njihovo dvoje djece.

"Osoblju je rečeno da pripreme sve za kompletni popis članova kraljevske obitelji uključujući Harryja, Meghan i njihovu djecu Archieja i Lilibet, izjavio je anonimni izvor iz Balmorala, dvorca u kojem kraljica najradije provodi vrijeme i svoj odmo, potvrdivši tako da im je upućen poziv.

Međutim, višestruki izvori bliski paru zanijekali su da su oni uopće tamo pozvani, piše Page Six.

Kraljica obično provodi cijeli kolovoz i dio rujna u svojoj rezidenciji u Škotskom gorju, a da su Harry i Meghan otišli tamo, to bi Archieju i Lilibet omogućilo da provode vrijeme sa svojom prabakom.

