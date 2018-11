56-godišnja holivudska glumica Meg Ryan prošetala je New Yorkom s vjenčanim prstenom.

Meg Ryan navodno je u potpunoj tajnosti uplovila u bračnu luku.

56-godišnja holivudska glumica Meg Ryan prošetala je New Yorkom s vjenčanim prstenom. Iako nije željela komentirati promjenu svog ljubavnog statusa, spremno je pozirala s prstenom koji je otkrio dobro čuvanu tajnu.

Njezin novopečeni suprug jest 67-godišnji roker John Mellencamp s kojim je Megan u vezi 7 godina. I iako je mnogim parovima sedma bila krizna godina, čini se kako je ljubav ovog para s godinama samo sve jača.

Ipak, u njihovom odnosu nisu baš uvijek cvjetale ruže, a ne smijemo niti zaboraviti kako je njihova ljubav počela skandalom. Naime, John je zbog Meg ostavio suprugu Elaine s kojom je bio u braku od 1992. do 2011. godine. Elaine Irwin bila je njegova treća supruga, no susret s plavokosom holivudskom glumicom bio je fatalan.

Par se prvi put pojavio u javnosti samo dan nakon što je John potvrdio razvod.

Par se zaručio 2017. godine, a američki mediji tvrde kako su se vjenčali nedavno na njegovom ranču u Indiani, a da je na vjenčanju bilo tek 20-ak ljudi. Naravno, John je svojoj novopečenoj suprugi otpjevao baladu koju je napisao samo za nju.

Tri godine golupčići su održavali vezu na daljinu, što je dovodilo do raznih trzavica, posebno zato što se glumica nikako nije htjela odreži života u New Yorku. Ipak, ljubav je pobijedila. Meg je ovo drugi, jer je od 1991. do 2001. godine bila u braku s kolegom Dennisom Quaidom s kojim ima sina Jacka, a 2006. godine posvojila je kćerkicu Daisy.

Navodno se par često varao, iako je ona sve oštro demantirala. Ipak, Meg je romansu s Russellom Croweom započela 2000. godine na setu filma "Proof of Life" dok je još službeno bila u braku.