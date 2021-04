Matt Willis iz benda Busted otkrio je da se pridružio Scijentološkoj crkvi kada je izašao s rehabilitacije, a napustio ju je jer su ga drugi članovi pokušali razdvojiti od njegove supruge Emme

Basist nekad popularnog britanskog benda Busted, Matt Willis (37) progovorio je o svojem iskustvu u Scijentološkoj crkvi kojoj se pridružio dok se oporavljao od ovisnosti o drogama i alkoholu.

Glazbenik je otkrio i da je izgubio povjerenje u kontroverznu crkvu čiji su najpoznatiji članovi Tom Cruse i John Travolta kada su ga pokušali razdvojiti od njegove supruge Emme Willis (45) s kojom je u braku od 2008. godine.

"Nakon što sam izašao iz klinike za odvikavanje na ulici mi je prišao tip koji mi je postavio nekoliko jednostavnih pitanja. Prije nego što sam se snašao, našao sam se pred vratima zgrade Scijentološke crkve i počeo sam svaki dan odlaziti tamo kako bi pohađao razna predavanja", ispričao je glazbenik za The Sun.

Prisjetio se i kako je umalo počeo nositi odijela i kravate jer se u scijentološkom okruženju osjećao nesređeno. Tamo je s iskusnijim scijentolozima svakodnevno vodio razgovore u kojima su se preispitivale sve njegove dotadašnje životne odluke i ljudi kojima je bio okružen.

Prisjetio se razgovora u kojemu su mu pokušali ukazati na to da njegova supruga loše utječe na njega.

"Rekli su mi da postoji netko u mom životu tko me iscrpljuje svojom negativnom energijom i da se radi o osobi koja mi je najbliža. Tada sam shvatio da pokušavaju uništiti moj brak. Trudili su se nametnuti mi svoja čudna razmišljanja, a danas mi se, kada se osvrnem na to, čini da su me pokušavali udaljiti i od svih ostalih ljudi u mom životu", ispričao je Willis.Nakon toga je napustio crkvu i nikada se više nije vratio te se prestao javljati na njihove pozive i odgovarati na poruke koje su mu mjesecima svakodnevno slali.

Scijentologiju je nastala u 50-im godinama prošlog stoljeća. Utemeljio ju je američki pisac znanstvene-fantastike L Ron Hubbard te je kao religija priznata jedino u Sjedinjenim Američkim Državama, a zbog poznatih članova na glasu je kao celebrity sekta.

Matt nakon svojeg iskustva vjeruje kako Scijentološka crkva cilja na ljude poput njega, koji se osjećaju izgubljeno i neprihvaćeno.

"Želio sam na bilo koji način odvratiti svoje misli od droge", kazao se glazbenik. "Prije toga nisam bio religiozan i aktivno sam tražio neki veći smisao svojeg života", prisjetio se.

Opisujući sam sebe kao idiot kojega je nasamario tip na ulici, Matt je otkrio i kako ga je njegovo iskustvo u Scijentološkoj crkvi stajalo i preko tri tisuće funti, koliko je koštala članarina i početnički paket s priručnicima i ostalim scijentološkim knjigama.

"Mislio sam da će me naučiti da počnem više vjerovati u sebe, no jedino što su oni tražili je još više novca za svoja sr**a", naglasio je.

Nakon što je napustio Scijentološku crkvu, čiji je član bio tri mjeseca, nastavio je aktivno upozoravati druge da ne naprave istu grešku kao on.

"To je jako, jako čudno mjesto i ako razmišljate o pridruživanju, savjetujem vam da to ne napravite", kazao je tijekom gostovanja u podcastu "When No One’s Watching".

Inače, Matt je sa Jamesom Bourneom i Charliejem Simpsonom 2000. godine osnovao bend Busted i tada su se proslavili s hitovima poput "Year 3000" i "Sleeping With The Lights On". Raspali su se 2005. godine, da bi se 2016. ponovno ujedinili te su od tada ostali zajedno.